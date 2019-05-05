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只限5月周末開放參觀！台北市最大內雙溪自然中心愛情花季登場

2019-05-05 08:52聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

內雙溪自然中心的愛情花盛開。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
內雙溪自然中心的愛情花盛開。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
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春末夏初正是欣賞百花爭豔好時機，號稱台北市最大森林自然公園的內雙溪自然中心，自5月起舉辦愛情花季，可欣賞到各種花草，沉浸在花朵的香氛氣味中。不過，平時並不對外開放，只接受團體預約參觀的內雙溪自然中心，5月期間推出周末自由進入參觀，不如趁假日帶全家大小一同賞花去。

位於士林的內雙溪自然中心，是台北市最大的森林自然公園，近來愛情花即將盛開，藍紫色花朵隨風搖曳，數十朵小花從頂端的綠色花苞中綻放，由下往上猶如紫色煙火般光彩奪目，美麗得令人移不開目光。

內雙溪自然中心是台北市最大森林自然公園。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
內雙溪自然中心是台北市最大森林自然公園。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
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除了愛情花綻放外，內雙溪自然中心藥用植物園入口處，有同樣是紫色系的西班牙薰衣草，紫色花瓣有些像是兔寶寶的耳朵，站在附近就能聞到薰衣草獨有的清香，而從中萃取的精油又可做成各種香料產品。此外，入口右側的到手香，又被稱為左手香，雖不是只有左手摸才香，但名稱令人印象深刻。

但如此美景平常可看不到，因為內雙溪自然中心平時不對外開放，只接受團課預約參觀，但每年在花季期間，多半會對外開放可自由參觀，今年在5月份的4個周末開放免預約可自由參觀，每周六、日早上9點到下午4點，不需申請就可以自由入園區，同時還有志工會在現場提供導覽解說，可趁周末假期前去走走。

愛情花由下往上看就像是在天空中的紫色煙火。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
愛情花由下往上看就像是在天空中的紫色煙火。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
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公園美景賞花西班牙

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