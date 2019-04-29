台客消費力驚人！玩夏威夷平均消費排全球第2 平均至少玩10天
夏威夷是許多人心目中的度假天堂，每年吸引大批台灣旅客前往，根據統計，台灣旅客消費力驚人，全球排名第2名，且平均旅遊天數也增加到10天，以青壯族群為主。看準旅遊商機，華航也預計在今年5月3日新增周五直飛航班，每周三、五、日都能來回檀香山，經濟艙機票最低2萬起。
根據夏威夷觀光總局最新統計，台灣旅客消費力驚人，去年單趟前往旅遊平均消費為美金2,336元，相當於新台幣7萬元左右，全球排名第3，僅次於中國美金2,716元、大洋洲2,559元。今年開春後更是超越大洋洲，平均消費金額成長到2,688美元，為全球第2名，僅次於中國2,836元。
此外，夏威夷觀光總局表示，台灣旅客相當喜愛夏威夷，平均旅遊天數從7到8天增加到10天，甚至是2周，而遊客在此最喜歡玩生態旅遊、文化旅遊、文青景點等。且台籍旅客平均年齡下降，像是2015年平均年齡接近41歲，但近年來從39歲一路下降到37歲，也顯示近年創意玩法引起新一代年輕人青睞。
看準旅客需求，華航在2019年5月3日新增周五直飛航班，也就是每周三、五、日都會有來回檀香山的班機。華航表示，自2013年推出直飛航班後，最近2年平均載客率逾8成。為了慶祝增班，祭出優惠機票，經濟艙來回機票最低20,500元。
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