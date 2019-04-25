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高家繡球花田5月1日起開跑 想拍網美照靠3招拍到無人空景照

2019-04-25 18:55聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

高家繡球花田水尾第二園區預計在5月1日開跑。圖／摘自高家繡球花田粉絲專頁
高家繡球花田水尾第二園區預計在5月1日開跑。圖／摘自高家繡球花田粉絲專頁
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時序邁入5月，這時期最受矚目的就是繡球花季，其中，陽明山竹子湖的高家繡球花田，因為網友IG照片而登上國際媒體版面，更是讓繡球花田成了打卡熱門景點。高家繡球花田粉絲專頁公布今年預估花期從5月1日到7月15日登場，率先開放參觀的是水尾第二園區，水車寮第一園區則在5月15日後開放參觀，另今年加開的第三園區占地超過7千坪，則是另行公布開放時間。

高家繡球花田除了水車寮第一園區、水尾第二園區外，今年再加開萬里雙興第三園區，最早可開始欣賞繡球花的園區是水尾第二園區，5月1日開放參觀，目前已有較多花開，水車寮一園在5月15日後開放。第三園區則是另行公布時間。

繡球花季大約在5月左右開跑，顏色繽紛看起來相當夢幻。圖／摘自高家繡球花田粉絲專頁
繡球花季大約在5月左右開跑，顏色繽紛看起來相當夢幻。圖／摘自高家繡球花田粉絲專頁
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想拍到空景照靠這3招

如果想要拍到繡球花田的無人空景照，高家繡球花田建議，1.可以在平日上山，人潮較假日少，較能拍出美照。2.在早上8點前上山賞花，也是人潮較少，較不用閃人拍照。3.若是尤其是喜愛拍照及專業拍照遊客，更建議提早上山，最早凌晨5點後就可配合開園賞花，但得先跟園區預約。

收費最低100元起

至於收費，針對一般時段早上8點到晚上7點，分成希望種子、團聚種子、永恆婚紗種子，前2種免費1人入園參觀，設備則是分別為一般攝影器材如手機、相機，最大約側背相機包包，另一種則是自備道具或收費性質拍攝及攝影等，價格是100元、200元，永恆婚紗種子則是可免費5人入園，另贈送新婚夫婦一顆繡球捧花。此外，預約時段5點到8點，則同樣是希望種子、團聚種子、永恆婚紗種子，價格分別是150元、300元、1,200元。

高家繡球花田（水車寮高家繡球花田）

營業時間：8:00~19:00（提前預約可在5點開放）

地址：台北市北投區竹子湖路17-2號

電話：0937-023-190、0910-030-839

入園費：每人100元

賞花北投陽明山熱門景點IG

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