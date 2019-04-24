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每小時可以看到50顆！今年夏天第一場「寶瓶座流星雨」5/6大爆發

2019-04-24 19:51聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

想要見到滿天流星美景，台北市天文館宣布今年夏天第一場「寶瓶座流星雨」在5月6日登場，平均每小時可有40到50顆流星，今年數量相對前幾年應該更高。只要天空無雲、無光害，就可以欣賞到流星雨壯闊景色。

寶瓶座流星雨為哈雷彗星殘餘的塵埃，屬於中型流星群，每年大概是4月中下旬到5月中下旬左右出現，其最大特色就是流星速度快且明亮，而且多數流星會留下餘痕。極大期前後幾天最適合觀賞，輻射點大約是每天晚上凌晨2點左右升起。

今年寶瓶座流星雨極大期預估將發生於臺灣時間5月6日晚上10點左右，圖為去年寶瓶座...
今年寶瓶座流星雨極大期預估將發生於臺灣時間5月6日晚上10點左右，圖為去年寶瓶座流星雨情況。圖／台北市天文館提供
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根據國際流星組織的資料顯示，今年寶瓶座流星雨極大期預估將發生於臺灣時間5月6日晚上10點左右，5月5日到6日前後會有一個相對持久的峰期。此外，5月3日到10日間，流星一般會有30顆以上，如果極大期的前後幾天，通常可以在黎明前，每小時產生10到30顆流星。

交通部中央氣象局資訊指出，寶瓶座流星雨峰值流量約有12年變化周期，若以此周期來看，下次數量多的峰值出現在2020年到2022年間，而去（2017）年觀測者每小時可見到的流星數量高達75個左右，依照影響周期預測，今年數量相對前幾年也應該更高。

此外，今年5月6日前後數日的凌晨1點多輻射點升起，比較不受月光影響，觀測條件極佳，如果想要看流星的民眾，可以選擇光害少且視野廣的地方於下半夜外出觀看。

美景

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