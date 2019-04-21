出國就怕花冤枉錢！這5樣東西在機場買不一定划算

2019-04-21 18:22 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



機場通常不會提供免費Wi-Fi，可以到航空貴賓休息室。圖／讀者提供 分享 facebook 現代人出國旅行比以前更容易，對機場的熟悉度高，有的人會鎖定購買免稅品想搶便宜，也有人因為工作忙，沒時間換匯，或是東西準備不周全而漏帶東西，就想直接到機場買。但其實免稅店的商品不一定都比較便宜，而且到機場換匯，或是購買紀念品，甚是是機場停車等，都可能比起外面貴上許多。本報整理出5項在機場買或是用不一定划算的東西，建議旅客可以事先做好功課，就可以將省下來的錢花在旅行。

1.免稅品

許多遊客喜歡在機場免稅店買免稅品，但實際上有部分商品像是美妝或是名牌包，不一定在免稅店可以買到便宜，有時候網路買更為划算，加上機場不能講價，所以要下手前還是先比個價再出手。

2.換匯

機場換匯雖然方便，但是機場的匯率比起外面的銀行或是換匯地點往往更差，若是可以在外面換匯，還是不要進到機場換較好。

機場通常不會提供免費Wi-Fi，可以到航空貴賓休息室。圖／讀者提供 分享 facebook

3.瓶裝水

大多數機場都會設有飲水機，而且機場內販售的瓶裝水價格不低，只要自己攜帶保溫杯或是杯子，就可以喝到水，還能省下一筆錢，而且還更環保。

4.紀念品

出國旅遊會想帶些紀念品回國，像是當地的鑰匙圈、T-Shirt、馬克杯等，但這些紀念品在機場的價格會比起外面買的貴上一些。但如果是當地藝術家與機場合作的藝術作品，就比較值得購買。

想帶紀念品回國，進機場前先買好，否則在機場買價格會高上許多。圖／讀者提供 分享 facebook

想帶紀念品回國，進機場前先買好，否則在機場買價格會高上許多。圖／讀者提供 分享 facebook

5.停車

機場停車場費用很高，若是需要停車，機場附近都會有私人營運的停車場，停好車後會有專車接送到機場，返國也同樣有接送服務，載客到停車場牽車。