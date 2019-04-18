存起來當口袋名單！3大台南新景點 超適合親子出遊溜小孩毫無障礙

2019-04-18 17:15 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



如果假日想要溜小孩，但又擔心沒有地方可去，台南近來有多個新景點陸續開幕，除了台灣船園區外，還有台江文化中心，以及即將在5月上旬開幕的台南左鎮化石園區，皆是打卡新景點，可以存起來當口袋名單，不怕假日沒好去處。

台灣船園區有艘以1比1打造的仿古木造帆船台灣成功號，搭配夕陽及小河流，成了絕美景色。圖／摘自台灣船園區粉絲專頁 分享 facebook

1.台灣船園區

台灣船園區有艘以1比1打造的仿古木造帆船台灣成功號，搭配夕陽及小河流，成了絕美景色。台灣船園區的台灣成功號，全長29.5公尺、高28公尺，重達300公噸，為了能重現過往船隻樣貌，每個細節都仿造古船打造，像是船身為全木造，而且古船內設有時間艙、鯨背回首、穹頂小徑、啟航角、左舷廣場、S貨倉等空間，可以讓遊客在船上盡情探索古船奧妙。

台灣船園區

地址：台南市安平區安億鹿139號

費用：全票50元、半票25元，台南市民憑身分證明文件，可享有半票優惠。6歲以下兒童及70歲以上國民可憑證免費入園。

開放時間：周一到周五，早上10點到下午6點，周六、日則延後至晚上8點半關園。

台江文化中心4月中開幕，內部為親子圖書館，相當適合大人小孩一同在內休憩。圖／摘自台江文化中心粉絲專頁 分享 facebook

2.台江文化中心

台江文化中心在4月中開幕，屬於演藝廳、圖書館、社區大學等3合一的區域型文化硬體設施，占地高達1.6頃，是全國第一個連隔在地社區組織文化教育人士及社團、大廟領袖等公民參與發起的文化公共建設。

台江文化中心內有多個裝置藝術，相當適合拍照打卡，館內同時設有親子專區，因為屬於親子圖書館，有相當多種童書可提供兒童看，相當適合全家大小一起前往。

台江文化中心

地址：台南市安南區安吉路一段207號

營業時間：9:00~17:00（周一、二公休）

台南左鎮化石園區預計5月中上旬開幕，主打古生物樂園。圖／摘自台南左鎮化石園區專頁 分享 facebook

3.台南左鎮化石園區

台南左鎮化石園區5月12日起開幕，主打古生物樂園，館內珍藏許多台灣化石，相當適合帶小孩前往，體驗考古的樂趣，預計開幕當日提供民眾免費參觀。

台南左鎮化石園區最大特色就是館校合一，結合了原菜寮化石館、自然史教育館以及光榮國小，也是全台唯一館校合一的化石博物館。園區內有5大館舍，像是自然教務館模擬左鎮地層岩壁，並設有多元互動裝置，不僅能觀察河床化石，還能體驗挖掘化石的趣味。另一個故事館則是介紹西拉雅族文物，讓孩子們能更進一步認識居住在嘉南平原的原住民，了解過去曾居住在這塊土地上居民的文化及歷史。

此外，館內還有小朋友最喜歡的生命演化館，呈現各種恐龍、巨型哺乳動物等生命歷程。化石館則設置實境互動沙盤，讓小朋友能了解菜寮溪流域化石的來源，而探索館則揭曉左鎮人之謎，還能走到化石清修室認識化石復原實況。彩繪魔法互動教室則能讓小朋友互動玩耍。

台南左鎮化石園區

地址：台南市左鎮區榮和里61之1號

開放時間：9:00~17:00（周二公休）、最後入場時間：16:30