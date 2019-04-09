搭捷運就能看到「四月雪」 巨型海盜木船溜小孩最適合

2019-04-09 17:40 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



內湖碧湖公園每年到了4月，一旁的流蘇盛開，開滿著花序並散發香氣，遠看猶如白雪覆蓋綠色大樹上，就猶如下了場雪的情景，因此又有美稱「四月雪」。除了看四月雪外，碧湖公園內的兒童遊戲場以海盜船為主題，大型沙坑串聯，還有設置潘爬塔，另有一系列親子共乘設施，讓大人、小孩都能玩得盡興。

流蘇白色小花4片花瓣呈現十字型。圖／台北市政府公園處提供 分享 facebook

內湖碧湖公園為水景公園，周圍有山巒重疊及湖畔景色，隨著春天到來，公園內的流蘇枝頭長出花苞，陸續開花，形成數十朵花序，花期集中且散發香氣，每年4月花朵盛開且潔白似雪，因此又被稱為四月雪。此外，由於流蘇白色小花4片花瓣呈現十字型，凋落時就像直升機螺旋槳般旋轉下降，別有一番童趣。

公園內的流蘇枝頭長出花苞，陸續開花，形成數十朵花序，花期集中且散發香氣，每年4月花朵盛開且潔白似雪。圖／台北市政府公園處提供 分享 facebook

除了賞花外，碧湖公園內有兒童遊戲場，以海盜船為主題，設立在船首及船尾，中間有大型沙坑串聯，沙坑中央架設攀爬塔，塑造船桅之意象，提供小朋友登高瞭望。同時還架設了三組不同種類的鞦韆，有一般型鞦韆、適合親子共乘的網籃鞦韆與無障礙式的座椅鞦韆，大小朋友都能玩得盡興。

碧湖公園內有兒童遊戲場，以海盜船為主題。圖／台北市政府公園處提供 分享 facebook

內湖碧湖公園

地址：台北市內湖區內湖路二段175號

交通方式：

自行開車：沿內湖路一段過港墘路接內湖路二段即可到達碧湖公園。

搭乘大眾運輸：1.搭乘臺北捷運文湖線到「文德站」，步行至內湖路二段175號即可到達公園。2.搭乘公車紅31、藍27、222、256、551到「西湖園」站，往內湖路179巷方向步行100公尺即可到達。3.搭乘公車小2、28、247、267、278、552、553，下車往國立戲曲學院方向步行50公尺即可到達。