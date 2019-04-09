玩帛琉要注意！2020年禁用有害珊瑚礁物質防曬乳

2019-04-09 16:31 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



近年來隨著對海洋生態研究愈來愈多，便發現許多人類使用的物品，可能對海洋生物造成危害，像是防曬乳就是一例。除了夏威夷通過禁止銷售含有有害物質的防曬乳，以海洋為主的帛琉，預計在2020年1月起禁止使用有害珊瑚礁的防曬乳，也是全球第一個實施禁止使用防曬乳國家。

帛琉預計2020年起禁止使用對珊瑚礁有害的防曬乳，可改穿水母衣或是潛水衣，既可以不影響海洋生態，又能有防曬效果。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

有「上帝水族箱」之稱的帛琉，最美的景點莫過於大斷層，不僅魚種豐富，還有美得令人窒息的珊瑚礁，成為全球排名第一的潛水地，全球潛水客無不為之嚮往。不過，遊客一多，便會帶來汙染問題，帛琉近年來更為積極推動海洋及環境保育，除了2017年入境的旅客護照內，都會蓋上帛琉誓辭的入境章戳，要求遊客在欄位上簽名宣誓才能入境。

然而，保育海洋生態及環境可不能只靠宣誓，數年前早已有研究證實防曬乳中的二苯甲酮等成分，不僅會造成珊瑚白化，甚至會令小珊瑚變形難以成長，甚至對海洋生物造成傷害。為了避免有害化學成分造成海洋生態浩劫，美國夏威夷州已在去（2018）年5月通過，2021年起禁止販售含有該類化學成分防曬乳。

繼夏威夷之後，帛琉則也跟進，最新法令宣告2020年1月1日起禁止使用會傷害珊瑚礁的防曬乳，實施時間比去年通過法案的夏威夷還早，成為全球第一個禁止使用含有害珊瑚礁物質防曬乳的國家。也就是說，明年起想到帛琉度假的旅客，要特別留意勿帶該類防曬乳，可改穿著水母衣或潛水衣防曬。