快收藏！全台四月份旅遊活動月曆總整理

天氣漸漸轉暖，又到了百花齊放綠意盎然的季節，四月開始各種花季逐漸綻放，除了一年一度的海芋、油桐花季等等，還有由南到北各式各樣不同性質的活動，例如每年都吸引大量觀光客湧入澎湖的花火節以及宜蘭的綠色博覽會等等，FunTime幫你整理好今年四月有哪些精采節目，配合活動時間，來一趟國內旅遊吧，現在就讓我們帶你一起了解四月有什麼特殊活動吧！

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海芋季

海芋季 圖／Flickr, by S.R.G – msucoo93, CC License 分享 facebook

一年一度的海芋季節來臨囉！每年這個時候台北陽明山的竹子湖可說是非常熱鬧，路上滿滿遊客滿心歡喜來採海芋，不只能拿著海芋拍美照，還能與朋友家人共享採海芋的樂趣，有時還會有DIY手作體驗能參加，不只適合情侶、朋友來約會玩樂，也非常適合親子旅遊呢！

現在不只台北陽明山能欣賞到海芋，近年來桃園海芋也成為大家競相前往的一項活動，今年的彩色海芋季多達了6萬株彩色海芋以及2萬株的百合，花區面積總共有5公頃之大，不用再苦惱陽明山太遠了，桃園也可以賞海芋拉，想體驗不一樣的海芋，今年可以考慮去桃園彩色海芋季喔！

陽明山竹子湖

地點：陽明山竹子湖

時間：2019/3/29－2019/4/28，賞花期至五月底止。

官網：http://www.callalily.com.tw/

桃園海芋季

地點：溪海花卉園區(桃園市大園區聖德北路&田溪路口)

時間：2019/4/4－2019/4/21 每日09:00-17:00免費入場

官網：https://www.facebook.com/DAYUANFLOWER/

澎湖花火節（4/18－6/24）

澎湖花火節 圖／Flickr, by wongwt, CC License 分享 facebook

每年四月的花火節是澎湖一年一度最盛大的饗宴，在入夜的澎湖施放煙火高空秀，點綴澎湖安靜的夜晚使得澎湖愈夜愈美，炫麗奪目的煙火烙印在眼中久久揮之不去，真的好浪漫好震撼！長達將近三個月的澎湖花火節要趁早訂機票、船票以及住宿，太晚訂可能就訂不到囉，小編身邊許多人已經成手刀姿勢準備去欣賞美麗的花火節啦！

時間：2019/4/18－2019/6/24，每週一、四晚間

特別增加了母親節5月12日，及端午節6月8日兩場場次

施放時間：21:00 – 21:15 PM

活動資訊：開幕晚會4月18日 19:30起、 閉幕晚會6月24日19:30起

台灣旅遊網：https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0001019&lid=080027

2019宜蘭綠色博覽會（3/30－5/12）

宜蘭綠色博覽會 圖／Wikimedia 分享 facebook

現在地球暖化越來越嚴重，保護地球人人有責，要從身邊環保做起，要讓大家認識什麼是環保與如何從生活中養成好習慣，都要從教育開始實施，綠色博覽會帶大家了解綠色概念生活，提倡生態環保、使用綠色能源，這是個親子教育的好時機，非常適合帶小孩前往遊玩。

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路二段172號；宜蘭縣冬山鄉中正路1號

時間：2019/3/30－2019/5/12

官網：http://igreen.ilantravel.com.tw/

2019臺北傳統市場節（4/13－4/14）

傳統市場節 圖／台北旅遊網 分享 facebook

結合地方電家資源，共同打造成觀光市集，許多攤販會聚集在圓山花博廣場，主辦也會舉辦競賽讓店家攤販餐與，有許多著名店家會來到市集與大家公襄盛舉，如果想要吃到傳統好滋味和新鮮台灣水果，千萬不要錯過只有兩天的台北傳統市場節！

小編提醒你：圓山2區停車場（$15 / 30 分鐘），距離 94公尺

地點：臺北市中山區花博公園長廊廣場

時間：2019/4/13－2019/4/14 11：00－19：00

官網：https://www.travel.taipei/zh-tw/event-calendar/details/18533

臉書：https://www.facebook.com/taipeimarket/處

油桐花季（3/30－5/19）

油桐花季 圖／Flickr, by 微笑ܤ 羊娃², CC License 分享 facebook

春季到來，油桐花滿山遍野的綻放，為初春綠意點綴上一點白色芬芳，滿山滿谷被潔白油桐花染上一層紗，好壯麗！油桐花為客家人的象徵，以雪白桐花為意象，傳遞客家人傳統敬天地、重山林的文化，桐花的花開花落各含有不同的意義。

時間：2019/3/30－2019/5/19

客家油桐花祭>>

2019大鵬灣遊艇帆船系列活動（4/13－4/28）

大鵬灣遊艇帆船系列活動 圖／Pixabay 分享 facebook

大鵬灣地形為潟湖，利用地形特色將觀光融合了運動賽事，想藉此活絡大鵬灣的海洋觀光活動。每年4－5月在濱灣公園會有獨木舟的趣味競賽、遊艇帆船展示、帆船體驗、風帆船賽事、地方特產展售…等。國內各大遊艇業者將會展出各式遊艇給大家觀賞，從數十萬至上億一應俱全，吸引許多民眾前往一探究竟。在這個節日不只能看到各種遊艇，也能因此參與一些海洋活動，像是飽覽人工濕地之美、邊欣賞潟湖邊享受咖啡；也可以體驗GoKart或沙灘車。

地點：屏東縣東港鎮鵬灣大道五段50號

時間：2019/4/13－2019/4/28 每週六、日

馬祖藍眼淚（4月－6月）

馬祖藍眼淚 圖／Flickr, by ynes95, CC License 分享 facebook

藍眼淚主要出現在每年的3~9月，而4~6月又是最多的時候。藍眼淚的藍海現象其實是一種夜光蟲所形成的，要看藍眼淚，必須在無光害的環境，最好儘量避免農曆月圓前後，月光會影響到藍眼淚的成行。如果本島玩膩了就趕緊衝一波馬祖，看看馬祖最著名的藍眼淚吧！

時間：每年4月－6月

官網：https://www.matsu-nsa.gov.tw/user/article.aspx?a=838&l=1

大甲媽祖遶境（4/7－4/16）

大甲媽祖遶境 圖／ Flickr, by Bee, CC License 分享 facebook

大甲媽祖遶境被 Discovery 列為「世界三大宗教盛事」之一的盛大活動，日期大約在元宵節過後，由大甲鎮瀾宮擲杯請示媽祖後決定，天數大約會在10天9夜－8天7夜之間。每年參加人數逐漸攀升！台灣人特有的宗教活動當然要支持，趕緊看好時間跟事前準備，準備熱血一波吧！

小編提醒你：到鎮瀾宮可搭乘火車以及客運，火車記得提前預約！

時間：2019/4/7－2019/4/16

官網：http://www.dajiamazu.org.tw/Active2018/

2019野柳石光-夜訪女王（4/19－4/28）

野柳 圖／台灣旅遊網 分享 facebook

野柳是大屯山餘脈伸出海中的岬角，因為波浪侵蝕、岩石風化及地殼運動等作用，造就了許多種奇特景觀，像是最著名的女王頭、仙女鞋、燭臺石等，許多外國觀光客甚至慕名而來一睹女王頭的風采。野柳地質公園今年首度開放夜間限量入園觀賞，利用光影特效凸顯夜間野柳特殊地質之美，接著搭配精彩的音樂演出，為野柳畫添別種風味。

地點：新北市萬里區野柳里港東路167-1號

時間：2019/4/19－2019/4/28

台灣旅遊網：https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0001091&id=2890

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看完四月分活動是不是心很癢，我們也替各位整理出各活動時間表，是不是已經摩拳擦掌準備安排旅遊行程了呢?不管是台灣本島北中南還是外島的澎湖跟馬祖，都有各式不同類型的節日能做選擇，看完這篇，清明連假想去玩的地方勢必又多好多，心動就趕快安排行程、訂票、訂房吧，才不會想去卻去不成喔！不知道怎麼買最划算？可以上FunTime比價過後再下手喔~

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