螢火蟲數量已有6萬隻 東勢林場4月中旬達高峰

2019-04-08 18:56 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



4月開始就是賞螢火蟲季節，東勢林場近來螢火蟲數量攀升，已達到6萬隻，預估在4月中旬可達到最高峰，其中，民俗公園藥草園區、土地公廟下鐵橋復育，遊客中心下櫻花園步道等都是賞螢火蟲熱點，想欣賞到上萬隻螢火蟲在夜空中翩翩飛舞的模樣，可前往這些地點。

東勢林場螢火蟲數量攀升，目前已達到6萬隻。圖／摘自東勢林場粉絲團 分享 facebook

螢火蟲向來被視為水質及環境的指標昆蟲，每年4到6月可說是螢火蟲出沒高峰期，因應地點有所不同，其中，東勢林場的螢火蟲高峰期大約是4月份，目前已經有6萬隻，預計在4月中旬將達到最高峰，遊客可趁此時前往賞螢火蟲。

東勢林地今年園區有夜間賞螢火蟲生態解說活動，還有住宿或露營提供遊客選擇，不過4月份露營區4天周六已經額滿。此外，即日起到5月12日間可享有螢火蟲季門票優惠，平日周一到四下午三點後為星光票160元。5月31日前出示2019桐花手冊，享有門票優惠160元，每冊只限優惠1人，活動內容仍要以現場實際公告為主，業者有保留活動修改權利。

由於賞螢火蟲是夜間活動，提醒遊客盡量不要使用到手電筒等照明設備，若真有必要使用，也要用紅色或深色玻璃紙罩住光源，以減少對螢火蟲的干擾。另愛好拍照的民眾要記得將閃光燈關閉，以避免干擾螢火蟲。此外，千萬不要捕捉螢火蟲，因為此時為螢火蟲交配季節，一旦螢火蟲身上沾上人類氣味，就不會有異性與其交配。