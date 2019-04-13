體驗台灣「海釣文化」 跟著專業漁人出海釣魚去！

台灣出海釣魚體驗推薦

台灣出海釣魚體驗＃1

基隆鎖管季

▲出海釣魚體驗-基隆海釣。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

基隆市政府結合旅遊與海洋文化，推出「基隆鎖管季」系列活動，非常適合一家大小來體驗海洋魅力。除了讓大小朋友體驗出海釣魚，甚至不只釣鎖管、還能釣到許多白帶魚。而當中基隆市政府更結合當地多樣店家，能一享北海岸的當季鮮味。

台灣出海釣魚體驗＃2

金山磺火季

▲出海釣魚體驗-金山蹦火仔捕魚。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

金山磺火捕魚是目前台灣最古老的傳統捕魚方式，利用點燃磺火吸引魚群跳躍來捕魚，從旁看上去宛如一艘噴火船一般，是許多攝影同好及遊客的必去活動。

現在僅存四艘的漁船，被稱為是「世界僅剩的海上火焰」，因此透過金山磺火季，一起來看看最傳統最有台灣味的捕魚方式吧!

台灣出海釣魚體驗＃3

花蓮釣魷魚

▲出海釣魚體驗-石梯港海釣。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

出海夜釣在石梯港是獨有的行程，除了五六月為飛魚的盛產季除外，七八九月就是魷魚的高峰。伴隨滿天星斗體驗夜釣魷魚的魅力吧，這是你不會想錯過的一大體驗。

台灣出海釣魚體驗＃4

台中港夜釣

▲出海釣魚體驗。（圖／Pixabay） 分享 facebook

就在彰化伸港和台中港交界處，最近掀起了一股夜釣的風潮。在那也能看到不少民眾帶領全家大小一起搭上這股潮流，這裡離市中心不需要太久的車程，往來交通也相當便利，喜歡釣魚的釣客們，不要錯過了!

台灣出海釣魚體驗＃5

高雄出海海釣

▲出海釣魚體驗-高雄海港。（圖／Pixabay） 分享 facebook

在高雄出海釣魚的最大魅力就在於一年四季都能出海，南部溫暖的氣候孕育了高雄豐富的漁產資源。高雄市政府甚至結合觀光與休閒漁業，就算不想釣魚的話，也能以觀光名義登船與來自世界各地的釣客一同享受高雄的海景風光!

台灣出海釣魚體驗＃6

深澳漁港夜釣

深澳漁港曾獲「全國十大經典魅力漁港」裡「特色漁港組」第一名，港區內各形各色的奇形怪狀的岩石，也是各個饕客、釣客的首選之地。來一趟深澳當一日漁夫，一同細細品嘗這裡的美景與美食吧!

台灣出海釣魚體驗＃7

澎湖小管季

▲出海釣魚體驗-澎湖夜釣小管。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

來到澎湖玩，除了到花火節走走，還有一定要試試看當地最有名的「夜釣小管」的活動，在舒爽的夏季夜晚出航，跟著當地專業船長體驗在漆黑中釣小管的樂趣，釣到的豐碩成果現釣現煮，能當場享用之外，剩下的還能冷凍宅配到家，讓你享受每一絲努力的成果。

台灣出海釣魚體驗＃8

馬祖東引釣石鯛

住著夢幻之魚－橫帶石鯛的馬祖東引有著磯釣天堂的美稱，在這裡沒有經驗的初心者也能輕易的等到魚的上鉤，特色釣法也有許多，能夠搭船出海釣魚來一場與海洋的洶湧決鬥，抑或是站在外礁上磯釣，享受釣客的閒情逸致，這些都有著不同的樂趣，等你來一一體會。

台灣出海釣魚體驗＃9

蘭嶼飛魚季

▲出海釣魚體驗-蘭嶼海岸。（圖／Pixabay） 分享 facebook

飛魚季是達悟族最有名的季節，在當地約有五個月的時間，即三月到七月。就在這個時期，一起深入當地部落，來份最道地的飛魚料理。一起宣洩你對海洋的熱情，到蘭嶼感受與大自然最緊密的連結吧！

台灣出海釣魚體驗＃10

綠島釣鮪魚

▲出海釣魚體驗-綠島釣鮪魚。（圖／Pixabay） 分享 facebook

綠島除了泡溫泉，最有名的莫過於夜晚的釣魚行程了，在綠島出海釣魚，不只能夠親眼體驗其他地方體會不到的以拖釣的方式釣鮪魚，也能自行體驗定點海釣小管，讓您收穫滿滿，滿載而歸。

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