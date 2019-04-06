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4364平方公尺！台北最大「河濱共融式遊戲場」　加大沙坑、攀爬區玩到瘋

2019-04-06 22:56聯合新聞網 記者陳睿中／台北報導

北市於景美溪畔打造4364平方公尺的共融式遊戲場，為台北最大。圖／取自台北市政府...
北市於景美溪畔打造4364平方公尺的共融式遊戲場，為台北最大。圖／取自台北市政府工務局水利工程處官網
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經2年多時間打造，全台北最大的「河濱共融式遊戲場」，已經於景美溪畔正式開放。園區佔地4,364平方公尺，不僅首創乘涼礦車休憩區，還有淘沙桌、攀爬區、鞦韆和音樂沙鈴等新設施，適合大小朋友同樂。

加大的沙坑面積，方便孩童玩沙。圖／取自台北市政府工務局水利工程處官網
加大的沙坑面積，方便孩童玩沙。圖／取自台北市政府工務局水利工程處官網
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新開放的道南河濱公園恆光橋下游共融式遊戲場，從兒童的視角出發，蒐集孩童對於遊戲場的想法作為基礎而打造。了解兒童們喜歡速度感，所以比起一般罐頭遊具，這裡的溜滑梯就具有相當的速度感。

具有挑戰性的攀爬塊區。圖／取自台北市政府工務局水利工程處官網
具有挑戰性的攀爬塊區。圖／取自台北市政府工務局水利工程處官網
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位於遊戲場上游處及下游處，都有乘涼礦車休憩區，首次創新打造小礦車座椅和圓形座椅區，可推入輪椅，和家人一起談天說地，遊具旁也有可供休憩的座位。另外，「淘沙桌」也有特別設計，沙可藉著水流連接至沙坑，使玩沙多了不同的樂趣。另外，原本的沙坑面積也再擴大，讓更多的小朋友可以玩沙玩得盡興。

依照孩童喜好而打造而成的溜滑梯。圖／取自台北市政府工務局水利工程處官網
依照孩童喜好而打造而成的溜滑梯。圖／取自台北市政府工務局水利工程處官網
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考量身障兒童可能須由大人陪同，遊戲場的滑梯、沙坑、鞦韆等遊具設施，大人也可以一起玩，也替身心障礙兒童設置了滑梯下的停等區。另由於文山區景美溪在清末開始就陸續有煤礦的開採，配合當地的歷史文化，遊戲場以「礦坑小鎮」為發想主題，採用軌道串聯不同的遊戲場域，藉由既有戧台（堤防中段平台）的地形高低差，來設置不同分區的遊戲。

可以訓練平衡感的梅花樁與平衡木區。圖／取自台北市政府工務局水利工程處官網
可以訓練平衡感的梅花樁與平衡木區。圖／取自台北市政府工務局水利工程處官網
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除了遊具場，還特別保留橋下及下游原有廣場空間，重新規劃，使廣場空間與遊戲場融合，適合溜冰、跳舞、或是鋪地墊野餐

掏沙桌的沙，藉由水流連結至沙池。圖／取自台北市政府工務局水利工程處官網
掏沙桌的沙，藉由水流連結至沙池。圖／取自台北市政府工務局水利工程處官網
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【交通資訊】

●道南河濱公園-恆光橋下游共融式遊戲場

搭乘捷運木柵線至「木柵站」，從「捷運木柵站」公車站牌搭乘251、252、棕7公車，至「司法新村」站下車，穿越馬路至對面恆光街，沿「恆光橋」下步行約3分鐘可見越堤階梯，登上堤頂步道，正前方即為共融式遊戲場入口意象。

或是坐至「忠順廟站」下車，沿木新路3段往回走看到紅綠燈號誌，穿越馬路至對面，沿「木新路2段299巷」步行約2分鐘可見越堤階梯，登上堤頂步道，正前方即為遊戲區。

搭乘捷運松山新店線至「七張站」，從「捷運七張站(新店區公所)」公車站牌搭乘252、796公車，至「忠順廟站」下車，，沿木新路3段往回走看到紅綠燈號誌，穿越馬路至對面，沿「木新路2段299巷」步行約2分鐘可見越堤階梯，登上堤頂步道，正前方即為遊戲區。

依照孩童喜好而打造而成的溜滑梯。圖／取自台北市政府工務局水利工程處官網
依照孩童喜好而打造而成的溜滑梯。圖／取自台北市政府工務局水利工程處官網
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