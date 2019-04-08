桃園機場不無聊！隱藏設施報你知：馬殺雞按摩椅、夢幻圖書館

之前常見媒體報導桃園機場淹水、推車不用等負面新聞，使得大家對機場的印象似乎不太好，不過近來強化硬體設施，甚至在某次評比中得到好睡機場亞洲第五名！究竟有哪些隱藏版設施呢？

馬殺雞按摩椅

不論是為了紓解疲累、或是為了儲備體力，需要放鬆一下自己的身體，機場設有按摩椅提供旅客「馬殺雞」的服務，而且是免費的哦！只要向鄰近的免稅店索取代幣，就可以盡情享受放鬆筋骨。背負沉重的行囊的確會讓身體痠痛不適，快去享受一下吧！

馬殺雞按摩椅 圖／桃園國際機場官網 分享 facebook

▶地點

第二航廈：C區、D3紓壓休憩區

盥洗淋浴室

許多旅客會因為班機、行程的緣故，可能得半夜或凌晨到機場，睡機場不稀奇，但你知道機場有提供24小時淋浴室能洗澡嗎？只要是轉機的旅客憑登機證，就能免費使用淋浴室，除了分男、女淋浴室，提供熱水服務，還有桌台、座椅、掛勾、鏡子，讓你一掃風塵僕僕的倦容。

盥洗淋浴室 圖／桃園國際機場官網 分享 facebook

▶ 地點

第一航廈：4F

(採登記制，請至環亞商務中心櫃台登記使用)

第二航廈：4F

(北側公共區域內) 淋浴間(採登記制，請至環亞商務中心櫃台登記使用)

夢幻圖書館

在第二航廈D2登機門附近還有一座「桃花源圖書館」，寬敞的空間、明亮的燈光、漂亮的裝潢及舒適的座椅，讓許多人經過都誤以為是家咖啡廳！這裡有各國語言的書籍，還提供平板、電腦使用，需要聽音樂也可以向服務人員索取，想上網蒐資料也可以來這裡哦！

夢幻圖書館 圖／桃園國際機場官網 分享 facebook

▶地點

第二航廈：D2登機門「桃花源圖書館」、C5登機門「飛閱候機室」

第一航廈：接機大廳「親子閱覽室」

免費充電服務

現代人幾乎都是3C中毒者，而現在桃園機場裡幾乎隨處可見插座提供旅客方便充電，無論是一般插座還是直接以USB充電的通通有，大多設置在座位附近，有些甚至設置成可上鎖的充電櫃，讓你把手機鎖在裡頭充電，還能安心地去逛免稅店，等到要登機時再回來櫃子取走自己的手機即可，是個十分貼心的服務。

▶地點

第二航廈：

D 區旅客服務櫃檯旁設有 12 組包括各廠牌接頭的充電器！

入出境大廳超過 50 組插座充電檯、3F結合充電服務的公共區域座椅、內候機室 D 區、C 區、A 區、 B 區每間候機室 8~12 組不等的插座

USB 二合一充電檯。

第二航廈：接機大廳的景觀電梯兩側，40組插座、USB二合一充電檯。入境大廳座椅兩側均有充電設備，共 48 組。

管制區免稅店：服務台提供旅客臨時充電服務。

中央好睡區：設有32組插座、USB二合一充電檯。

各宗教祈禱室

對於有宗教信仰的人而言，搭飛機前可能有禱告、祈求旅途平安的習慣，為了提供給各種不同宗教信仰的人有一個屬於自己的空間，桃園機場設有所謂的禱告室(基督教、伊斯蘭教)、佛堂，提供有信仰的旅客可以在搭機前有充分的心靈休息時間。

各式宗教禱告室 圖／桃園國際機場官網 分享 facebook

▶地點

第一航廈：

管制區：A4 候機室旁、B3 候機室前

第二航廈：

管制區：C1 候機室旁、D7 候機室前

特色候機室

在等待搭機的時候是否感到很無聊呢？桃園機場設置了多處特色候機室，有帶有台灣傳統技藝歌仔戲，又或者是台灣人都熟悉的郵政候機室等，充滿各種不同風格，讓你在等待搭機時可以參觀，也可以跟各式裝飾品合照留念。

特色候機室 圖／桃園國際機場官網 分享 facebook

特色候機室 圖／桃園國際機場官網 分享 facebook

▶地點

第一航廈：A9「歌仔戲」候機室、B4「紙藝蘭花」候機室

第二航廈：C4「台灣禮好」候機室、C5電子圖書候機室(飛閱候機室)、C7「郵政」候機室

在機場吃什麼？除了速食，也試試別的口味吧！這裡匯集許多亞洲特色美食，有11家來自亞洲各地的特色餐，包括港式、南洋、雲南泰緬，其中還有穆斯林可以吃的中東飲食呢！如果想嘗鮮，也可以試試不同文化的美食~第二航廈2F、3F等你來品嘗！

免稅商店街

各大機場少不了就是免稅商店，桃園機場的商店街，大多以台灣伴手禮居多，由於是送禮為主，設計都別具巧思，盒裝會是台灣本島的造型，盒面上也都印有台灣各地特色景點，不管是送禮還是自用都兩相宜。

Kitty專賣店

Kitty專賣店 圖／桃園國際機場官網 分享 facebook

若是Kitty的忠實粉絲出國時可別錯過「Kitty童話王國」！桃園機場有許多平時買不到的機場限定商品，是等待登機前打發時間的好選擇！經過第二航廈3F，可別忘記進去感受滿滿的少女心！

台灣伴手禮

台灣伴手禮 圖／桃園國際機場官網 分享 facebook

出國前來不及買伴手禮，桃園機場都幫你準備好了！微熱山丘、手信坊、維格餅家、寶泉、阿原等多家知名熱門伴手禮都在此，不用東噴西跑、一次在機場購物完成！同樣是在第二航廈3F，經過的時候不妨去晃晃喲！

環亞貴賓室

環亞貴賓室 圖／桃園國際機場官網 分享 facebook

全球知名的環亞貴賓室（Plaza Premium Lounge），在2016年7月底正式於桃園機場開放。桃園機場規劃了兩個環亞休息專區，分別位於第一航廈、第二航廈管制區內的4樓，內有沙發區、單人座位可以坐下休息，除了提供免費WIFI跟充電設備之外，還有哺乳室和淋浴間可以使用，疲憊的旅客可以在此充分休息！24小時開放的環亞貴賓室，只要持有合作銀行的信用卡就可以免費進入，快去多辦幾家銀行的卡吧XD

與早期的桃園機場比起來，現在的設施和功能已經進步很多，讓登機前的等待間不再無聊，以後出國就早點到機場探險吧！

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