度假城堡、動物派對 新飯店、新設施先嘗為快！

2019-04-02 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／專題報導



瑞穗春天國際觀光酒店城堡外觀超吸睛。 圖╱天成飯店集團提供 分享 facebook

陽光燦燦的春天，正是美好的旅遊季節；此刻，不少新飯店、新設施閃亮迎賓，不妨趁此嘗鮮去！

新飯店嘗鮮／瑞穗春天

瑞穗春天以在地食材打造無國界創意料理。 圖／天成飯店集團提供 分享 facebook

美麗的城堡外觀，隱於花蓮後山的「瑞穗春天國際觀光酒店」被網友稱為「花蓮霍格華茲」、「台版迪士尼」，未開幕先爆紅，成為打卡熱點。這是天成飯店集團歷時7年、斥資60億元，首度跨足頂級度假市場的旗艦品牌，經過4個月試營運，日前開幕。

瑞穗春天是國內首座結合星級觀光飯店、別墅群、溫泉黃金湯與金色水樂園，並和國際知名悅榕集團旗下Angsana Spa合作的複合式度假村；占地2萬坪，約莫6.6個台北火車站大小，飯店內共40棟建築物，有198個房間、21種房型。

即日起至6月30日，飯店官網推出「瑞穗饗樂假期優惠住房專案」，全館21種客房型態皆提供一泊二食優惠價格，平日兩人平日9,000元+10%（定價32,000元+10%）；頂級獨棟的「格蘭別墅」可享用專屬戶外庭院泳池，4人26,000元+10%（定價64,000元+10%）；外觀色彩繽紛的「親子別墅」讓人彷彿走進童話小鎮，平日17,000元+10%（定價52,000元+10%）。為迎接螢火蟲季的到來，推出「賞螢生態之旅3天2夜」住房專案，4月15日前含台北至瑞穗的來回車票、大農大富平地森林園區賞螢32,000元+10%起。

聯手加碼

歐洲風情度假免出國，理想攜手瑞穗春天共推花蓮夢幻南歐住宿。 圖／花蓮理想大地提供 分享 facebook

花蓮理想大地度假飯店首度與瑞穗春天聯手合作，以「國內歐風度假」為概念，推出3天2夜「理想春天城堡莊園歐風假期」，享受彷似歐洲，圍繞在山嵐縱谷間的絕世寧靜。即日起至5月31日，3天2夜平日每房17,600元起，一晚住理想大地，一晚住瑞穗春天，含兩地飯店接送及早晚餐。

秒出國門

綠舞觀光飯店讓人有「秒到日本」的度假感。 圖／綠舞觀光飯店提供 分享 facebook

去年開幕的宜蘭綠舞國際觀光飯店，打造全台唯一日式主題庭園，並將日式浴衣、抹茶體驗、手水舍、御手亭等日本文化引進飯店，無須出國，就有「一秒入境日本」的感受；餐飲部分，也以日式創意會席與懷石料理為主，也有融合宜蘭在地食材呈現的多國料理。即起至5月19日周年慶期間，在綠舞雙廳用餐消費滿千元即可獲得刮刮卡乙張，張張有獎；每單周的星期六晚上還請來魔術師阿凡達，表演桌邊魔術秀。

新設施嘗鮮／六福莊主題房出列

六福莊打造「寶貝探索房」主題房，還有總價值超過3千元的動物派對驚喜包全都帶回家。 圖／六福旅遊集團提供 分享 facebook

六福村與六福莊聯手於4月3日到6月9日推出「動物派對」，六福莊「Day&Night動物玩Hen大」住房專案3人成行12,500元+10%，白天可入村盡興玩，晚上密探動物們的夜生活，全天候「動物派對」玩不停。住進亞洲第一座動物生態旅館「六福莊」的最大樂趣，是可與動物們同眠，還可探究長頸鹿要怎麼睡覺才不會落枕？犀牛會不會打呼？房客可獨享以夜視鏡探察中庭動物的夜間活動，深入了解動物們的小祕密。

此外，六福莊也推出全新主題房「寶貝探索房」，客房牆面全是動物插畫，角落有小小孩最愛的兒童帳棚、迷你木馬、動物蛋糕等「動物派對豐富包」，房內的玩偶、狐猴著色本、動物造型髮箍等驚喜禮物，可以全都帶回家，同時享有六福村門票、草原歷險、晚餐3選1的兌換優惠，每日僅一間，3人房9,999元+10%，加碼第4位入住不加價(僅入住，不含專案內容)，當月壽星再免一成服務費。