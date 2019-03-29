「台北城懸日」悄悄現身！想一睹限定美景 4月底忠孝西路還有機會

2019-03-29 15:30 聯合新聞網 文／遊妤思



台北的懸日美景，靜悄悄出現在26日的街道上。近日網友張志帆在攝影社團分享了一張台北的懸日美景照。只見照片上繁忙的城市景，背後有顆超大的橘紅色夕陽，刷著漂亮的漸層色。懸日高高地掛在兩側建築物之間，不偏不移的落在信義路上。照片發到社團後，不少網友驚嘆，這是台北難得的日落美景。

圖/信義路天橋上的美景。網友張志帆授權 分享 facebook

網友表示，這是他守了兩個下午才捕捉到的畫面，並大方的公布了拍設定點。這個絕佳位在信義路四段和基隆路的交叉路口上的天橋，想要在此拍攝的朋友，希望擁有一顆完美的懸日，可得要好好查詢日沒時刻和方位角囉，因為角度跟夕陽落下的位子息息相關，不然只能靠運氣之神降臨。 (順帶一提，3/26當天的方位角為273)

除此之外，民眾還可以參考本月氣象局公布的「懸日預報」，它針對過去所見曾出現懸日的街道，依據其地理位置及方位等資料，詳細計算夕陽出現的時間做成懸日預報，今年包括台北市、桃園市、南投縣、嘉義市及高雄市都有機會目睹美到不行的夕陽美景。最近的時間點為4/30日，台北忠孝西路上，若不想錯過的民眾可預做攝影等行程安排，也可隨時關注氣象局的最新訊息喔。

中央氣象局所發布的各地懸日資訊：

1/31、11/11 南投縣民族路

1/9、12/2 桃園市南平路

1/29、11/12 高雄市青年路

3/14、9/29 嘉義市民族路向

4/30、8/13 台北市忠孝西路