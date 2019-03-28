春遊補助4月開跑！12縣市加碼全攻略 住宿再折價、入住再抽總統套房

2019-03-28 17:11 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



春遊補助即將在4月開跑，只要旅客入住參與補助方案的合法旅宿，就可以獲得每人500元的住宿補助。18歲到40歲青年入住小鎮民宿或離島住宿可再折價，預計有17個縣市4月起適用補助。除了交通部觀光局提供的優惠外，目前有12個縣市陸續宣布將同步推出加碼活動，不僅有再折價，還有抽大獎活動，最高價值百萬元。

交通部觀光局4月起將推出「春遊補助」，多種補助方式。圖／擷取自春遊專案官網 分享 facebook

再加碼縣市：

1.新竹縣

新竹縣活動從4月1日到6月30日為止，若是前往住在新竹縣，每房有觀光局補助現折500元，新竹縣府再加碼月月送出價值千元的遊樂園或生態農場門票，包含六福村、綠世界都在其中，預計送出1,000份。若是18歲到40歲青年入住竹東鎮或北埔鎮、關西鎮等小鎮民宿，還可以再多一次500元住宿優惠，最高可享有2,500元補助。

2.新竹市

新竹市活動期間為4月1日到6月30日間，加碼活動則是針對5、6月自由行到新竹市住宿旅客，提供限量特色好禮組合。

3.彰化縣

彰化縣春遊活動為4月到6月間，春遊半線住一晚，有機會拿到百萬好禮。

台東有不少旅宿祭出加碼補助。圖／摘自池上日暉國際度假村官網 分享 facebook

4.南投縣

南投縣則是針對春遊期間來住宿旅客，除了有折價500元外，前1,000名可獲得價值1,250元的好玩卡，4月11日起再加碼送500元折價券，限量1萬份。另若住入選經典小鎮的集集鎮，則可再享有第二次補助優惠，1人最高可補助2,750元。

5.台東縣

台東縣觀光協會從4月1日到5月31日間推出加碼優惠，若是活動期間在台東縣內任一旅宿連續住宿2晚以上，不分年齡平日每1晚每間房享有觀光局補助500元，第2晚則可拿到由業者加碼500元補助，可直接抵房價或是享有該旅宿飯店同價值商品，住愈多晚可以拿到補助愈多，但詳細情況仍要以各業者官網公告為主。

6.苗栗縣

苗栗縣活動期間為4月1日到6月30日，4月送出1,000份好玩卡、5月送1,000份RailBike搭乘票券，6月則是送1,000份苗栗縣文創產品，總計3,000份好禮。此外，若是春遊期間出示苗栗住宿證明，如收據或發票等，到指定的特約商店，還可以享有超值優惠活動。 新竹縣祭出加碼補助，最高可享有2,500元補助。圖／新竹縣政府提供 分享 facebook

7.花蓮縣

花蓮縣活動期間為4月1日到6月30日為止，加碼「天天遊花蓮、周周抽總套」，每周抽出頂級飯店總統套房，總價值近百萬元。

8.屏東縣

屏東縣在5月1日到6月30日間推出加碼優惠活動，入住屏東旅宿，除了可有觀光局的折價500元外，同步推出送好禮抽大獎。

9.金門縣

金門縣活動時間為5月至6月間，除了享有春遊折抵的500元外，再加碼可以拿到消費券，第一晚200元、第二晚300元，合計可拿到500元，發完為止。

花蓮加碼「天天遊花蓮、周周抽總套」。圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家 分享 facebook

10.桃園市

桃園市在5月1日到6月30日間，推出加碼活動，除了現折500元外，再加值500元的旅遊券。

11.嘉義市

嘉義市5月1到6月30日間，除了住宿折500元外，還可免費體驗阿里山檜木小火車，消費滿額再抽百萬名車。

12.台南市