親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
台灣好好玩
都會風情
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

Apple Card十大功能太狂 蘋果打趴市面上信用卡

移工好幫手：電動自行車會有酒駕刑責嗎？

春遊補助加碼又再增1縣市 苗栗前1千名旅客享補助總價3,000元優惠

2019-03-27 18:05聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

5月送舊山線鐵道自行車RailBike搭乘票券。圖／摘自舊山線鐵道自行車官網
5月送舊山線鐵道自行車RailBike搭乘票券。圖／摘自舊山線鐵道自行車官網
分享
交通部觀光局推出春遊補助，藉此刺激國內觀光，繼南投、台東陸續宣布推出加碼方案後，苗栗縣也加入此行列，4月1日到6月30日間，除了觀光局補助優惠外，入住指定小鎮民宿青年，可再獲得1次500元折抵住宿優惠，活動期間每個月前1,000名入住苗栗的旅客，符合相關規定資格，享有補助總價值高達3,000元。

交通部春遊專案活動期間為4月1日到6月30日間，自由行旅客周日到周四間入住，每房現折500元，若是18歲到40歲的青年入住經典小鎮民宿，則是可再享有1次500元住宿優惠。團體旅遊則是每人每日獎助500元，10人以上成行，每團最高上限可折3萬元。若是條件都符合，最高可享有補助1,500元。

若是到苗栗自由行，除了觀光局補助的500元外，符合條件者可再折抵500元。圖／摘...
若是到苗栗自由行，除了觀光局補助的500元外，符合條件者可再折抵500元。圖／摘自苗栗玩透透粉絲專頁
分享

各縣市為了吸引旅客上門，紛紛提出加碼活動，繼台東、南投後，苗栗縣加入加碼補助行列，除了自由行每房現折500元外，青年入住大湖鄉、三義鄉、公館鄉、南庄鄉、苑裡等小鎮民宿，即多1次500元折抵住宿優惠，旅宿業者加碼平日住宿、續住最高可折抵1,000元。

除了住宿有折抵外，每月前1,000名前往旅遊的旅客，完成登錄送好康，4月送價值500元的好玩卡產品，5月送舊山線鐵道自行車RailBike搭乘票券、6月送文創商品好禮。若是春遊到苗栗，算下來可獲得總價值3,000元優惠補助，預計共送出3,000份好禮。

觀光民宿自由行文創

相關新聞

搭捷運就能賞螢火蟲！5大城市賞螢景點 體驗浪漫點點星光

2019-03-26 20:22

3大國家級絕美景點 大膽島、基隆嶼等今年3月起陸續重新開放

2019-03-24 18:20

秘境回歸！基隆嶼暑假開放登島 每人收100元維護費用

2019-03-24 16:38

4月起春遊補助！各縣市加碼出爐 南投最高拿2750元

2019-03-22 22:58

獨家／9家90套經典套票，宜蘭5天4夜萬元有找

2019-03-22 13:43

探訪澎湖神祕「藍洞」不設限！ 4月至9月船班巡航 天天可抵達

2019-03-22 11:03

春遊補助方案4月開跑 台東、南投補助再加碼懶人包

2019-03-21 17:10

「觀影氛圍」超級好！台灣電影院這7點被大陸網友讚爆

2019-03-20 10:02

2019「春遊專案補助」攻略　交通+時間+經典小鎮整理包

2019-03-16 09:00

睽違2千多個日子 太魯閣知名景點九曲洞將重現

2019-03-15 13:55

「曼哈頓懸日」來了！ 全台觀賞時間、地點照過來

2019-03-11 12:55

大甲媽和白沙屯媽即將相遇？ 2019各地媽祖進香遶境日期活動資訊及特色彙整

2019-03-11 11:34

【旅遊攝影】情侶、好友「美拍教學」只要3步驟人人都是IG攝影師！(調色篇)

2019-03-10 10:00

全台最美「多良火車站」 3個月暫時不見客！

2019-03-06 11:27

「春遊補助」4月上路 不分年齡各縣市補助每人500元

2019-02-26 22:17

228連假去哪玩? 三大樂園祭門票優惠

2019-02-26 18:20

獨家／東京迪士尼遊行好神秘！只因藏著「對粉絲的愛」

2019-02-22 08:39

便宜又超好買！赴日必去的「唐吉訶德」要來台灣了

2019-02-21 10:55

迪士尼公主限定店2/22登場 390公分巨型扭蛋機你扭過沒？

2019-02-20 12:55

影／全台各地鬧元宵 燈火、蜂炮迎新春

2019-02-20 11:32

越夜越美麗！全台「元宵燈會」總整理

2019-02-19 08:21

影／台灣燈會海上煙火秀 今晚點亮大鵬灣

2019-02-18 22:10

獨家直擊！「東京迪士尼花車」來了　隱藏米奇超卡哇依

2019-02-15 22:12

【整理包】情人節好幸福！ 住飯店獲新生兒享終身優惠、單身不怕14道牛排享半價

2019-02-14 12:28

真愛試煉！全台「情侶禁地」大搜祕 行天宮也不行

2019-02-13 18:19

打麻將、買福袋，沒做你的年白過！十大過年不做手會癢的事

2019-02-09 07:59

看見台灣 發掘隱藏之美

2019-02-07 22:59

天氣超好「賞櫻去」！全台8大賞櫻名所全攻略

2019-02-06 17:09

超帥軍機、軍艦 一年僅四天的國軍營區開放日來了！

2019-02-05 15:30

走春拜財　必遊3大土地公廟

2019-02-05 00:00

到百貨、購物中心走春 輕鬆吃喝玩樂拍美照

2019-02-04 00:01

慶祝40週年！4種人玩六福村「通通免費」

2019-02-02 14:28

周六試燈璀璨亮相！2019台北光之饗宴交管措施

2019-02-01 11:30

今天變天！未來10日及春節天氣 氣象局告訴你

2019-01-31 11:40

過年走春新景點！超商全台特色店等你來打卡

2019-01-29 11:46

「花蓮迪士尼」超殺價！136坪總統別墅1人免6千

2019-01-24 21:31

空拍／來拍IG美照！ 擱淺貨輪成限時打卡點

2019-01-24 16:23

KAWS萌翻中正紀念堂「10層樓高巨型公仔」趁著週末快來合影吧

2019-01-24 15:30

十週年「覺醒音樂祭」百組歌手樂團熱冬開唱　1/25免費入場！

2019-01-23 22:00
看更多

熱門文章

台灣世外桃源！「南投車埕」一日景點推薦　集集線的終點之站

2019-03-24 22:00

逆風照好美？網紅上圓山飯店屋頂外拍挨批 業者回應了

2019-03-25 11:54

墾丁燒烤店喝絕版高粱4杯要2千4 陸客不夠錢拒付報警

2019-03-27 11:51

美的太犯規！網友以為台南漁光島藝術季是國外海灘

2019-03-26 22:00

4月起春遊補助！新竹縣加碼出爐 最高享2500元

2019-03-25 13:03

台鐵捷運化高屏多7站 旅客怨怎麼高鐵變遠了？

2019-03-27 09:30

六合夜市、西子灣.. 高雄還有這「5個自然景點」不能錯過！

2019-03-25 08:01

不用再跑台北！華泰名品城5月全期開幕 超人氣「合點壽司」確定進駐

2019-03-25 17:45

搭捷運就能賞螢火蟲！5大城市賞螢景點 體驗浪漫點點星光

2019-03-26 20:22

影／基隆的「肝」不好？ 他要Water taxi計畫再三思

2019-03-26 11:40

小飛象超萌！小7限量開賣「迪士尼好朋友們公仔」動作太慢就買不到

2019-03-27 15:38

淡金路開放左轉濱海路 回家不用再繞路

2019-03-25 13:13

懶人包／春遊補助攻略 & 全台１０選春季限定景點推薦！

2019-03-26 08:04

來駁二「森」呼吸！ 全台最大室內木造遊樂區木育森林

2019-03-27 13:24

曬曬太陽吧！今天全台回溫　中南部可達29、30度

2019-03-26 11:20

近年最大量 每分鐘千隻紫斑蝶過境 國道緊急封閉

2019-03-26 12:31

在病房吃下午茶?! 嘉義日治老診所「清木屋」搖身一變復古老宅咖啡！

2019-03-25 13:51

看過「馬告」開花嗎？素雅小黃花顛覆辛香印象

2019-03-26 11:40

珍貴畫面！暌違多年蝶河重現國道 見證紫斑蝶生態奇景

2019-03-26 14:10

影／正濱色彩塗布最後一刷 林右昌：阿根納再造登場

2019-03-26 18:29

救日統！國道客運平面路段逾20公里 可整併路線改中小巴

2019-03-24 21:30

東勢林場賞螢提早 奧萬大、北埔遲到

2019-03-25 21:21

澎湖旅遊旺季開跑 嘉義-澎湖航線客船汰舊換新

2019-03-26 12:37

百年文化躍車身 白沙屯媽祖進香彩繪列車啟航

2019-03-25 13:44

竹子湖「花田有約」4月登場 體驗花藝餐桌海芋季

2019-03-27 08:15

春遊補助苗栗加碼 每人最高優惠3000元

2019-03-27 10:33

春遊補助加碼又再增1縣市 苗栗前1千名旅客享補助總價3,000元優惠

2019-03-27 18:05

搶700億大餅 超商咖啡黑金大戰

2019-03-27 07:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top