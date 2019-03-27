春遊補助加碼又再增1縣市 苗栗前1千名旅客享補助總價3,000元優惠

2019-03-27 18:05 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



5月送舊山線鐵道自行車RailBike搭乘票券。圖／摘自舊山線鐵道自行車官網 分享 facebook 交通部觀光局推出春遊補助，藉此刺激國內觀光，繼南投、台東陸續宣布推出加碼方案後，苗栗縣也加入此行列，4月1日到6月30日間，除了觀光局補助優惠外，入住指定小鎮民宿青年，可再獲得1次500元折抵住宿優惠，活動期間每個月前1,000名入住苗栗的旅客，符合相關規定資格，享有補助總價值高達3,000元。

交通部春遊專案活動期間為4月1日到6月30日間，自由行旅客周日到周四間入住，每房現折500元，若是18歲到40歲的青年入住經典小鎮民宿，則是可再享有1次500元住宿優惠。團體旅遊則是每人每日獎助500元，10人以上成行，每團最高上限可折3萬元。若是條件都符合，最高可享有補助1,500元。

若是到苗栗自由行，除了觀光局補助的500元外，符合條件者可再折抵500元。圖／摘自苗栗玩透透粉絲專頁 分享 facebook

各縣市為了吸引旅客上門，紛紛提出加碼活動，繼台東、南投後，苗栗縣加入加碼補助行列，除了自由行每房現折500元外，青年入住大湖鄉、三義鄉、公館鄉、南庄鄉、苑裡等小鎮民宿，即多1次500元折抵住宿優惠，旅宿業者加碼平日住宿、續住最高可折抵1,000元。

除了住宿有折抵外，每月前1,000名前往旅遊的旅客，完成登錄送好康，4月送價值500元的好玩卡產品，5月送舊山線鐵道自行車RailBike搭乘票券、6月送文創商品好禮。若是春遊到苗栗，算下來可獲得總價值3,000元優惠補助，預計共送出3,000份好禮。