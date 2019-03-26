搭捷運就能賞螢火蟲！5大城市賞螢景點 體驗浪漫點點星光

2019-03-26 20:22 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



台北木柵萃湖公園近年來復育螢火蟲成功。圖／台北市政府工務局提供 分享 facebook 每年4月到6月上旬是螢火蟲出沒的季節，如果想要在台北市就能看到綠色點點星光，可以到木柵萃湖公園、士林翠山步道、內湖大溝溪、北投水車寮步道、大安森林公園等5大景點，欣賞「火金姑」在黑夜中閃閃發亮的可愛模樣。此外，觀賞螢火蟲的最佳時間為6點半到8點，可看準時間再前去觀賞。

1.木柵萃湖公園

木柵萃湖公園位在淺山地區，原本就有黃緣螢棲息，但因為被任意棄養外來水族生物及外來入侵種植物的侵擾，加上水域環境中泥沙淤積，所以野生族群數量快速減少。為了復育螢火蟲，自2015年由各界努力整理環境，移除入侵動物及植物，改善水質，才有今日螢火蟲在黑夜中閃耀光芒的情景。近年來每到賞螢期間，都吸引不少遊客前往參觀。

大安森林公園近年來成功復育螢火蟲，每年大約4月底左右可以看到。圖／摘自大安森林公園之友基金會臉書 分享 facebook

2.大安森林公園

大安森林公園每年大約4月底左右，可見到不少螢火蟲蹤跡。公園內有螢火蟲棲地，使用生態工法成功復育螢火蟲，為了不影響螢火蟲，還特別在營造適合螢火蟲生活的環境，周圍路燈選用較不對螢火蟲干擾的燈泡。

3.士林翠山步道

士林翠山步道原本是廢棄警用靶場，自然景觀豐富，經過植生復育後，步道沿途有紅胸黑翅螢飛舞，燈光一閃一閃，看起來特別亮眼。

4.內湖大溝溪溪畔步道

內湖大溝溪水質乾淨，特別適合愛乾淨的螢火蟲生活，特別是走到湖畔邊，總能看到螢火蟲在一旁草叢停留，位於尾巴的燈光一閃一滅，可細細觀察螢火蟲活動的足跡。

5.北投區水車寮步道

北投區的水車寮步道以海芋花田聞名，但到了夜晚，螢火蟲穿梭在海芋花海中，星光螢火映照在海芋白色花瓣上，美麗景色令人難忘。