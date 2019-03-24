玩帛琉要注意的6件事！必穿水母衣、自備泡麵零食

2019-03-24 19:39 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



近來我國總統蔡英文拜訪邦交國帛琉，使得帛琉又再引起民眾注意。帛琉為距離我國最近的邦交國，也是許多潛水客最愛的潛水天堂，美麗的海洋生態，吸引全球遊客前往朝聖。不過，前往帛琉前可留意5件事，讓旅遊期間更開心順利。

帛琉從台灣搭華航直飛4小時就可抵達。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

1.直飛班機4小時可到

若是想要前往帛琉自由行，目前有中華航空獨飛台北-帛琉航線，採用波音737-800客機執飛，每班提供158個座位，從台北出發大約4小時左右就可抵達。原本每周三、六往來班次，自2月18日起改為每周一、三、六來往班次，旅客最多可規畫到6天行程。

2.貨幣用美金、準備小費

帛琉過去曾為美國託管地，雖在1994年後獨立，但仍受到美國影響，交易以美金為主，若要從台灣到帛琉旅遊，可事先在台灣換好美金，以免到當地換不到。此外，同樣受到美國影響，帛琉也有小費制度，若是自由行旅客，需給導遊一日10美金小費，另若去按摩要給小費5美金，飯店床頭則是1美金，搬運行李1美金。

帛琉大多數食品都是進口，價格相當高昂。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

3.零食、泡麵自備

由於帛琉屬於海島國家，國內幾乎9成商品都是進口，若是到超市去，還可以看到不少台灣商品在架上，像是台灣米粉、炊粉，又或是飲料等。當然，除了台灣商品外，也有韓國、泰國、美國等多國的商品，其中有不少是台灣常見的。

不過，也因為幾乎所有商品都是進口，所以在帛琉買泡麵或是零食類，價格幾乎是台灣的2到3倍，以泡麵來說，一碗泡麵至少3到5美金，也就是要150元以上才吃得到。加上帛琉夜生活較不豐富，若是半夜想吃宵夜，又沒有帶上一些零食泡麵去，可能就得含淚付錢買來吃，有些不划算。

儘管大多數進口商品價格都偏高，但當地導遊表示，帛琉唯有一樣是來一定要吃，就是哈根達斯冰淇淋。因為在這裡的價格至少是台灣的1/3或1/2，以一個414ml的哈根達斯來說，價格落在3到4美金，換算下來才台幣100多元，與台灣比起來價差相當大。 由於帛琉當地多為進口食品，所以價格相對台灣高昂，但唯有哈根達斯是當地導遊推薦價差較大商品。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

4.網路漫遊或Sim卡

現代人拍照打卡必備，雖然大多數飯店都備有Wi-Fi，但穩定度較低，除了利用電信公司漫遊外，也可以購買當地Sim卡，可以去市區的PNCC電信局辦理，或者去帛琉大飯店旁的商店買到。但當地電信沒有吃到飽，多是以購買套裝方式，比如8GB25美元。但若是4天3夜的旅程，或是5天4夜旅程，不用來看影片，大多購買2GB已足夠。

5.出海需憑證

是出海就得自行申請出海許可證，購買一次憑證可使用10天，費用為100美金，出海時同步交給船上導遊，以免吃上罰單。此外，若是出海海釣，則是需要20美元，每次可使用30天。不過，若是跟團旅客，旅行社大多數會事先處理好，較無此問題。

帛琉出海需準備出海憑證，但若是跟團會由旅行社代為處理。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

6.帛琉必帶

由於帛琉屬於熱帶雨林型氣候，太陽大的時候相當毒辣，但是說下雨就立即滂沱大雨，好在往往10分鐘到20分鐘內，雨雲便散去，也不用過於擔心天氣問題。建議隨身帶著雨傘，以免遇到此情況。