3大國家級絕美景點 大膽島、基隆嶼等今年3月起陸續重新開放

2019-03-24 18:20 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



台灣的自然景觀相當豐富，尤其是國家級的自然景點，更是美得讓人難忘，今年有3個海島或風景區將重新開放提供遊客參觀，包含基隆嶼、金門大膽島以及藤枝國家森林遊樂園，民眾可趁春夏之際與親友一同踏青或出海，享受美好時光。

1.基隆嶼

基隆嶼為基隆東北方一處小島，又被稱為「台灣龍珠」，由於該島嶼為火山生成島嶼，不論是自然景觀或是海洋資源皆相當豐富，過去也是受到不少遊客喜愛的觀光景點。不過數年前因為颱風襲擊，封閉至今，原本傳出去年將重新開放，但最後延期。如今終於將在暑假期間重新對外開放，並比照龜山島以使用者付費模式，登島旅客收取環境生態維護費40元、登島設施維護費60元，總計100元的費用。另年長者65歲以上假日登島，或是未滿12歲的兒童，則可享有半價優惠。年滿65歲以上長者平日登島可享免費。

基隆嶼預計今年暑假重新開放登島。圖／基隆市政府提供 分享 facebook

2.高雄藤枝國家森林風景區

高雄藤枝國家森林風景區為南部熱門避暑景點，不過因10年前莫拉克颱風重創，使得聯外道路崩塌，經過長時間修繕、專家評估後，終於在3月31日重新對外開放。預計3月31日到6月底間為試營運，入園門票半價60元，另採取人數管制，每天只能315人入園，但無提供住宿。且其中275人開放為一般遊客，入園前1到15天內，需到藤枝國家森林遊樂區遊客入園申請預約系統，以網路預約取得入園憑證後才到園區購票入園，每人每次可申請1到5人。 藤枝國家森林遊樂區入口。 圖／屏東林區管理處提供 分享 facebook 藤枝國家森林遊樂園將在3月底重新對外開放。圖／摘自台灣森林悠遊網 分享 facebook 藤枝聯外道路18K處，請遊客步行入園。 圖／屏東林區管理處提供 分享 facebook

3.金門大膽島

金門大膽島過去為戰地祕境，自今年3月1日起正式對外開放觀光，未來會採取每日旅客總量管制，上限為150人，除了陸客、港澳民眾外，只要提前報名，就可以走上前線中的前線。計畫登島的遊客可提前近3個月申請，若是3月1日申請，最遠只能申請5月31日前登島。最慢在登島10年前完成登島申請作業。此外，為了帶動列嶼鄉觀光發展，大膽島開放後與烈嶼鄉九宮碼頭為進出門戶，規畫大膽島跳島行程，可購買旅遊套票，包含交通船費、神泉茶坊餐點、保險等費用，一般民眾1,500元、金門籍民眾750元。