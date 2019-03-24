秘境回歸！基隆嶼暑假開放登島 每人收100元維護費用

2019-03-24 16:38 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



基隆嶼原本在2018年傳出將重新開放登島，但延至今年暑假才開放。圖／基隆市政府提供 分享 facebook 原本因為蘇力颱風損毀而暫時封閉的基隆嶼，經過4到5年期間整修，終於將在今年暑假重新對外開放，預計針對登島旅客每人收取100元環境維護費用，另針對經營載客船隻，則最高每月需繳5,000元規費。

基隆嶼位於基隆市東北方外海6公里處，從碧砂漁港出海後大約30分鐘左右就可抵達。該島嶼最大特色就是由火山生成，擁有著豐富自然景觀及海洋資源，像是海拔189.3公尺的基隆嶼燈塔，是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，沿著步道登頂還可以360度俯瞰濱海環景。此外，基隆嶼每年春夏之際，步道周圍有豐富的原生種，野百合盛開，秋季時節則是有金花石蒜盛開，景色相當迷人。 未來開放登島，將每人收取100元以維護島內設施及環境費用。圖／基隆市政府提供 分享 facebook

不過，過去基隆嶼曾受到蘇力颱風損毀，為了能讓基隆嶼更穩固，修復工程經過海洋大學水工模型設計，把堤防根部加寬1倍，另針對消波牆也加高、加厚，而堤嘴也增長，不只可以作為觀景平台，還可以提高內港的靜穩度，減少颱風的破壞。