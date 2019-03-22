兒童節連假「12歲以下免費玩六福村」！還有68天動物派對

2019-03-22 12:05 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 陳睿中 ／台北報導



六福村推出一系列動物派對體驗活動，讓遊客近距離親近動物。圖／六福村提供 分享 facebook

六福村第二季慶典「動物派對」即將在兒童節連假前夕起跑。自4月3日至6月9日期間，為期68天的「動物派對-動物玩HEN大」，結合尋寶、生態導覽及動物行為豐富化的活動，讓遊客深度認識與感受動物。另外在兒童節連假期間，六福村也推出12歲以下免費、同行父母享每人520元的購票優惠。

在動物派對-動物玩HEN大的活動中，動物保育員團隊針對不同動物的習性，開發一系列專屬玩具物品，讓動物們在玩樂中覓食、激發本能。此外，搭配互動式玩具與動物保育員的專業解說，讓親子遊客輕易跨入動物世界。例如可以看見來自馬達加斯加的環尾狐猴，在精心設計的「超級電風扇」旁挖取水果進食的姿態，遊客可一邊聆聽動物生態解說，同時近距離觀察覓食行為。

針對不同的動物習性，六福村也設計初一系列動物遊具。圖／六福村提供 分享 facebook

六福村動物派對活動特別規劃出10大動物玩樂景點，能夠深度的認識紅毛猩猩、白老虎，狐獴、阿拉伯狒狒、白犀牛等多種動物生態習性。另還推出假日限定的獨家活動，讓遊客尋找藏匿的「猴子竹筒飯」，尋獲者即獲得「動物餵食體驗」的資格。

因應即將到來的兒童節假期，4月4日至4月7日期間，六福村推出12歲以下孩童憑身分證件享免費入園，同行父母門票享一人520元票價（原價999元）的優惠。 4月3日至6月8日期間，入住六福莊3人成行12,500 +10%，除含早晚餐外，可享連續2天無限制暢遊六福村，還有動物點心組、住房小禮、夜視鏡體驗、草原歷險體驗等系列活動。