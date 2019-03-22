探訪澎湖神祕「藍洞」不設限！ 4月至9月船班巡航 天天可抵達

2019-03-22 11:03 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



曾被日本媒體刊登後，紅回台灣的澎湖西吉嶼「藍洞」，過往想要欣賞這海天一色的美景，必須等到業者集客包船才能前往，一般散客是很難前往的。不過今年想去的朋友有福了，雄獅旅行社和澎湖在地業者合作推出4/1~9/30天天皆有船班巡航，不論團體或散客想一探神祕藍洞都更加方便了！

澎湖藍洞地景。圖／科博館提供 分享 facebook

為了民眾安全起見，目前安排藍洞之旅，大多是船隻巡航靠近藍洞，天氣好時船客可以近距離從海上觀賞到澎湖獨特的玄武岩柱狀群地形，同時能欣賞陽光從天然海蝕洞灑向海面的美景，不過船隻不會進入藍洞內，船客也不能下船浮潛進入，以免發生危險。

分享 facebook

除了安排團體遊程，一般遊客也能透過購買自由行後，加購七美藍洞一日遊，原價每人2000元，行前預購專案優惠價每人1500元，和團體一起出航，因為4~9月天天有船，散客再不必擔心湊不了團的問題。

澎湖花火節將登場。圖／澎湖青年活動中心提供 分享 facebook

值得一提的是，2019澎湖國際海上花火節將於4/18~6/27期間舉辦、5/12(母親節)特別加場，每周一、四晚上在馬公市觀音亭施放美麗煙火。若花火節舉辦期間前往，可考慮安排賞花火＋藍洞的玩法。

接下來迎來長達4天的清明兒童連假，春季也正好是到離島遊玩的最佳季節，多間旅遊網站都趁勢推出套裝行程，如針對澎湖3日遊，易遊網推出行程7750元起、雄獅則是8500元起。

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」