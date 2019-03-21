245坪河濱花海「爆炸盛開」超美！爬上觀景台還有5種動物在等你

2019-03-21 23:55 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 陳睿中 ／台北報導



道南河濱公園的花海現在適逢盛開時期。圖／擷取自臺北市政府工務局水利工程處官網 分享 facebook

隨著氣候逐漸回暖，道南河濱公園的花海現在適逢「花況大爆發」時期。包括一串紫、四季秋海棠等各種時令花卉正在盛開。若爬上高空觀景區，更可以看見現場還有5種童趣生動的動物臉譜，更添拍照樂趣。估計即日起至4月下旬，正是最佳觀賞期。

在花海旁，可見到可愛的動物造型立牌。圖／擷取自臺北市政府工務局水利工程處官網 分享 facebook

由台北市政府工務局水利工程處所打造的花海，位於道南河濱公園恆光橋上游，沿線堤頂步道綠木成蔭，適合午後踏青、享受陽光。整座花海面積約達811平方公尺（約245坪），主角包括有一串紫、四季秋海棠、黃花瑪格麗特等不同花卉，這次還以季節草花、碎石及木棧平台等元素，將花海勾勒成貓熊、小狗、粉紅小豬等等不同的動物造型，花海旁還有模樣可愛的趣味動物造型立牌，適合民眾合影拍照。

從高空看，可看見花海呈現出5種可愛的動物臉譜。圖／擷取自臺北市政府工務局水利工程處官網 分享 facebook

除了近距離欣賞花海，民眾若登上政治大學藝文中心旁的水岸電梯，更可居高臨下，飽覽河岸美景以及花海全貌，享受不同的視覺饗宴，正是最佳的高空觀賞點。

【道南河濱公園-恆光橋上游花海交通資訊】

搭乘捷運木柵線至「木柵站」，從「捷運木柵站」公車站牌搭乘66、251區間車、819、棕7、棕7綠野香坡公車，至「景文中學(臺灣戲曲學院)」下車，沿萊爾富超商旁「木新路2段161巷」步行約5分鐘可見越堤階梯，登上堤頂步道，正前方即為花海區。

搭乘捷運松山新店線至「七張站」，步行約3分鐘至寶橋路「北新國小」公車站牌搭乘252、793、棕7、棕7綠野香坡公車，至「景文中學(臺灣戲曲學院)」下車，沿萊爾富超商旁「木新路2段161巷」步行約5分鐘可見越堤階梯，登上堤頂步道，正前方即為花海區。

【最佳高空觀賞點：政治大學藝文中心旁水岸電梯】

搭乘捷運木柵線至「動物園站」，從「捷運動物園站」公車站牌搭乘66、236區間車、282、295、611、棕6、棕18、綠1、羅斯福路幹線公車，至「政大」或「政大一」或「新光路口」公車站牌下車，步行進入政治大學校園，往山上校區方向至藝文中心旁水岸電梯平臺觀賞。