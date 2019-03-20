免費送樹苗！3／21國際森林日 全台11處都能拿得到

2019-03-20 23:26 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 陳睿中 ／台北報導



3月21日為「國際森林日」，因此包括台北、宜蘭、嘉義、屏東等多處地方，均有安排贈苗活動，預計將送出桂花、茶花、流蘇等不同種類的樹苗，與民眾分享綠意。

聯合國大會自2012年起宣佈，將每年3月21日定為國際森林日，提昇各國對於森林資源的重視以及發展。而除了國際森林日之外，3月12日也為植樹節，因此自3月開始，全台各地就陸續有贈送樹苗、植樹、健走等相關活動。

針對北台灣部份，於3月21日上午9:00，林務局大門口將贈送茶花、流蘇樹苗，現場還會有有獎徵答與排隊民眾互動。另外於9:30，包括宜蘭羅東林業文化園區、大同鄉公所、冬山鄉公所、南澳火車站、礁溪溫泉公園等地，同樣也都會有贈苗活動。

台中花博后里森林園區、嘉義的好美苗圃及1920區外保安林，以及屏東的林後四林平地森林園區、林管處恆春工作站、林管處旗山工作站、林管處六龜工作站等地，同樣也都於3月21日上午舉行贈苗活動。雖然部份地區於3月21日當日未贈苗，但是3月期間仍還會各有多場贈苗活動，適合有意的民眾參加。

儘管是贈苗活動，但是各地贈送的苗種與贈出辦法各有不同，林務局建議民眾領苗前先行確認。例如台中花博后里森林園區內的贈苗活動，隨機贈送桂花或台灣肖楠，共計300株，索取民眾需憑「108年1～3月份的發票」1張才能兌換。另外為響應環保，民眾均需自備環保袋。

【3月21日全台贈苗活動資訊】

台北林務局：09:00開始（有有獎徵答）

宜蘭羅東林業文化園區：09:30開始

宜蘭大同鄉公所：09:30開始

宜蘭冬山鄉公所：09:30開始

宜蘭南澳火車站：09:30開始

宜蘭礁溪溫泉公園：09:30開始

台中花博后里森林園區：10:00開始

嘉義好美苗圃及1920區外保安林：09:30開始

屏東林後四林平地森林園區：09:00開始

屏東林管處恆春工作站：09:00開始

屏東林管處旗山工作站：09:00開始

屏東林管處六龜工作站：09:00開始