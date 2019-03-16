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2019「春遊專案補助」攻略　交通+時間+經典小鎮整理包

2019-03-16 09:00ReadyGo出發前

Joanne@ReadyGo

去年交通部觀光局推出暖冬遊補助，希望能帶動各地旅遊熱度，今年2019年再次推出了「春遊專案」，希望能繼續鼓勵民眾多多走訪各地小鎮旅遊，不過每次旅遊補助內容都不同，總是有許多民眾抱怨太複雜看不懂，因此ReadyGo一次幫大家整理好最新的旅遊補助資訊，任何疑難雜症看完這篇就能解決啦！

整理/Joanne@ReadyGo
整理/Joanne@ReadyGo
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#春遊專案補助時間

本次春遊專案以2019年4-6月為補助活動時間，不過但全台各地縣市推出時間不同，觀光局將在3月21日至3月31日，才會公布各縣市推出的時程(資訊將即時更新)

限定週日至週四才有住房補助(週五、週六入住沒有喔)

#春遊專案補助地點

全台各縣市都有補助，不過詳細有參加補助活動的旅館、飯店及民宿要等觀光局3/22公布在活動網頁，屆時民眾需要上網登記身分證字號再進行訂房。

清水斷崖/圖@交通部觀光局官網
清水斷崖/圖@交通部觀光局官網
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#春遊專案補助年齡及金額

基本方案不限年齡每房補助500元，加碼方案18-40歲青年若前往離島、小鎮民宿則可各自多領500元，也就是18-40歲的青年最多可領到1500元的住房補助

#春遊專案加碼補助有限制嗎

18歲到40歲青年除了基本方案500元以外，另享有離島及小鎮民宿2項加碼補助，不過大家要特別注意這兩者加碼補助必須是在基本方案已經使用過的情況下才能享用喔

舉例來說，30歲的青年第一天入住台東飯店，第二天入住經典小鎮民宿，第三天入住綠島民宿，那麼他便可以享有1500元的旅遊補助

But！若是他第一天入住經典小鎮民宿，第二天入住綠島民宿，第三天入住台東飯店，那麼他第三天就無法領取補助囉(因為第一天已經把基本方案使用掉了)

總而言之就是一定要先將基本方案的補助領過後，再去使用離島及小鎮補助才會最划算唷

#交通補助有哪些

高鐵

▸ 高鐵車票7折優惠：特約飯店官網訂房加購高鐵車票享7折優惠(販售日期：2019/3/15～2019/6/30，出發日期：2019/4/1～2019/6/30)

▸「搭高鐵・送住宿」：凡選擇高鐵假期指定飯店旅客，平日住宿費 0 元起(台中以南高鐵春遊專案適用，販售日期：2019/3/15～2019/6/30，出發日期：2019/4/1～2019/6/30)

▸「小鎮漫遊．高鐵一日豐富行」，凡購買集集線或台三線高鐵假期一日豐富行，可獲得集集線或台三線限定行程高鐵假期千元抵用券。(販售日期：2019/3/15～2019/5/31，出發日期：2019/4/1～2019/6/30)

｜台鐵

▸ 車票7折優惠：平溪、內灣、集集三支線及東北角一日券7折優惠

▸ TR-PASS(買2日送3日) ：三日券優惠價1200元，莒光號一律8折

▸ 觀光列車優惠：遊輪式列車享 250 元優惠，年滿 60 歲以上加碼享 300 元優惠；環島之星觀光列車，享 400 元優惠，年滿 60 歲以上加碼享500 元優惠

(出發時間：108 年 4 月 23 日起至 6 月 28 日止)

苗栗縣南庄鄉神仙谷/圖@交通部觀光局官網
苗栗縣南庄鄉神仙谷/圖@交通部觀光局官網
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台灣368個鄉鎮，無論是文化歷史、自然生態、田園景觀、山林風貌、遊憩資源、在地美食等，各有特色吸引民眾體驗風情、漫遊小鎮。交通部觀光局為倡議聯合國世界觀光組織永續觀光的目標，將2019年訂為小鎮漫遊年，先前已進行經典小鎮票選活動及秘密客現勘評分，遴選出30個經典小鎮

圖/交通部觀光局官網
圖/交通部觀光局官網
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北部地區有臺北市北投區享受溫泉泡湯等10個經典小鎮；中部地區有體驗藺草編織的苗栗縣苑裡鎮等7個經典小鎮；南部地區有全球最嗨蜂炮慶典之臺南市鹽水區等7個經典小鎮；東部及離島則有台東縣成功鎮擁有無敵山海景等6個經典小鎮，並結合10大客庄小鎮及4大國際慢城共同行銷，最終票選結果名單可點擊網址查看經典小鎮特色介紹

延伸閱讀>>台灣看起來很厲害！這些「絕美秘境」都在台灣

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高鐵觀光民宿

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