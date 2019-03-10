和企鵝睡覺！屏東海生館4月推夜宿優惠 4人同行12歲以下兒童1人免費

2019-03-10 13:00 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



4月是兒童月，海生館推出「兒童節x世界企鵝日」活動，只要4人同行，12歲以下兒童就可有1人免費，以價低者免費計算，每個梯次報名人數累計達到15人就可成行，即日起到3月底期間開放報名，不如趁連假期間，帶孩子來趟不一樣的小旅行。 若是4人同行，12歲以下的兒童1人免費。圖／摘自海生館粉絲專頁 分享 facebook

夜宿海生館是近年最夯的親子旅遊活動之一，晚上的海生館有著不一樣的氣氛，下午報到後，全程有解說員帶領導覽，可以夜探美麗的珊瑚王國館，還能到潮間帶觀察生物，另有大洋池獨享餵食解說，以及後場參觀等活動。一到了夜晚，海生館內會提供墊被、棉被、枕頭，同時提供熱水灌方便遊客在館內盥洗。

海生館推出兒童節x世界企鵝日優惠。圖／摘自海生館粉絲專頁 分享 facebook 海生館此次以「兒童節x世界企鵝日」為主題，除了4月4日是兒童節外，4月25日是世界企鵝日，因此開放海生館內的極地區，讓前來的大人小孩可以一起和可愛的企鵝們度過美好一晚。活動期間為4月1日到4月30日間為止，即日起到3月31日間開放遊客預訂。

同時，海生館推出夜宿極地區的優惠方案，若是4人同行，就可享有12歲以下兒童1人免費，採價低者免費計算。報到時須出示兒童身分證明文件，另網路或傳真報名時，必須在備註欄位著名「兒童節優惠方案」，活動當日進行退費，無註記將以原價計算，不得要求退費。 即日起到3月底期間開放預訂。圖／摘自海生館粉絲專頁 分享 facebook





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