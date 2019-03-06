難得一見！三位國寶大師組團赴日 7日快閃桃捷先表演

2019-03-06 16:12 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



交通部觀光局會同台灣觀光協會，在2019年3月7日至12日帶領縣市政府、風景區、飯店及旅遊業者齊赴日本大阪、福岡辦理四場推廣活動，將臺灣的風景、人文和傳統、現代表演藝術帶進西日本，開發潛力之客群，這也是臺灣首次以音樂表演藝術「組團赴日吸引客源」為漫遊小鎮打開新春迎賓活動，為的是搶攻今年4月日本黃金週10天連續假期市場。

在台灣的民眾也同步有福了！交通部觀光局會同台灣觀光協會邀請到“國際知名大提琴家張正傑、歌仔戲國寶廖瓊枝老師，及京劇「美猴王」朱陸豪老師”等大師助陣，三位國寶級老師將在3月7日(四)出發當日，於上午9:30從台北車站搭乘桃園捷運出發，在A9-A10站之間於桃園捷運車廂內進行難得一見的快閃表演，以「台灣人間國寶來日─聲東擊西」為名赴日推廣臺灣觀光，要帶給日本民眾耳目一新的臺灣印象。

圖／台灣觀光協會提供 分享 facebook

活動地點以桃園捷運公司A1(台北車站) →A13(第二航廈站)沿途進行，詳細活動流程如下：

-09:20 桃捷台北車站A1站－B1樓層預辦登機區門口集合

-09:30 搭乘9:37分自A1出發之普通車至第二航廈站在A9 山鼻站-A10林口站之間以快閃演出方式，由三位國際級大師─大提琴家張正傑老師、歌仔戲國寶廖瓊枝老師及京劇大師朱陸豪老師合作演出，整場活動約5分鐘。

-12:40 於長榮航空登機門，由大提琴家張正傑老師、歌仔戲國寶廖瓊枝老師、京劇大師朱陸豪老師，用快閃形式聯合演出大提琴+京劇+歌仔戲互動表演，活動約5分鐘

此場西日本宣傳開啟新春迎賓活動，結合了古典、西洋、歌仔戲、京劇、快閃、搖滾和傳統技藝，並派出「人間國寶赴日─聲東擊西」用國際級的傳統藝術及音樂表演，征服日本人的心，希望帶領日本旅客走進地方，打造每一次都獨一無二的臺灣之旅。

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