【旅遊攝影】情侶、好友「美拍教學」只要3步驟人人都是IG攝影師！(調色篇)

分享 facebook

撰文：stanley_pic

「欸 北鼻，我們去紀錄生活好嗎？」

「什麼？」

「紀錄屬於我們的故事」

週末都會陪著女友，帶著我的相機紀錄生活。希望透過我的視角向大家分享如何和另一半拍到滿意的照片！

三步驟分別為Step1.故事、Step2.構圖、Step3.調色，三步驟共分三篇文章講解，前兩篇為Step.1故事、Step.2構圖，本篇要介紹的是Step.3色調

Step.3 色調

終於放假，與另一半規劃已久的出遊計畫，也好不容易千里迢迢到了現場，很多時候天氣狀況不如預期，拍不出當初設想的美照，這時你可以適當地調色，不僅讓照片看起來更加分，還能為照片中的你們創造更有氛圍的故事出來。

要調色之前先謹記以下重點整理：

1.先評估這樣的景色是屬於春夏秋冬哪一個季節

2.不同的環境你可以有萬萬種調色，只是重點在於觀看者能不能接受罷了

3.色調依照個人喜好不同，找出自己獨特的色調，而且自己也真心喜歡，那才是最重要的！

正文開始：

春季鮮豔色調

KeyPoint：春天是百花綻放的季節，因此可以針對『植物的色調』加重飽和度！

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

夏季低對比色調

KeyPoint：由於夏日炎炎，通常光線對比強烈，因此成像上濃度非常重，必須降低對比去中和相片，看起來比較舒服！

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

秋季橘色調

KeyPoint：著重在『植物色相』的調整，單一做微調，不建議整張去套上色調濾鏡，質感看起來會降低一點唷！！

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

冬季冷色調

KeyPoint：可以在陰影色調上加一點青藍色，讓整張氛圍擁有冬天蕭瑟感！

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

除了四季，每天隨著日出日落的變化

都有不同色調可以去呈現！

午後暖色調

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

夜晚洋紅色調

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

夜晚青藍色調

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

由於現在正值冬春之際

我準備了春天和冬天的色調濾鏡要分享給大家

希望大家對於調色有更近一步的認識

如果需要觀看教學的影片

在我IG帳號 / stanley_pic IGTV裡面唷

分享

1.如何後製春天色調的過程

2.如何套上色調濾鏡的教學

謝謝觀看文章的每一位朋友

期待每個人都能拍出

屬於自己的點滴。

如果有機會的話，

很開心再和大家分享關於我拍攝的小撇步。

延伸閱讀>>【 旅遊攝影 】激發旅行拍照創意！6個拍照小巧思讓你變視覺藝術達人

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」