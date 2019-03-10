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【旅遊攝影】情侶、好友「美拍教學」只要3步驟人人都是IG攝影師！(調色篇)

2019-03-10 10:00ReadyGo出發前

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撰文：stanley_pic

「欸 北鼻，我們去紀錄生活好嗎？」

「什麼？」

「紀錄屬於我們的故事」

週末都會陪著女友，帶著我的相機紀錄生活。希望透過我的視角向大家分享如何和另一半拍到滿意的照片！

三步驟分別為Step1.故事、Step2.構圖、Step3.調色，三步驟共分三篇文章講解，前兩篇為Step.1故事、Step.2構圖，本篇要介紹的是Step.3色調

Step.3 色調

終於放假，與另一半規劃已久的出遊計畫，也好不容易千里迢迢到了現場，很多時候天氣狀況不如預期，拍不出當初設想的美照，這時你可以適當地調色，不僅讓照片看起來更加分，還能為照片中的你們創造更有氛圍的故事出來。

要調色之前先謹記以下重點整理：

1.先評估這樣的景色是屬於春夏秋冬哪一個季節

2.不同的環境你可以有萬萬種調色，只是重點在於觀看者能不能接受罷了

3.色調依照個人喜好不同，找出自己獨特的色調，而且自己也真心喜歡，那才是最重要的！

正文開始：

春季鮮豔色調

KeyPoint：春天是百花綻放的季節，因此可以針對『植物的色調』加重飽和度！

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夏季低對比色調

KeyPoint：由於夏日炎炎，通常光線對比強烈，因此成像上濃度非常重，必須降低對比去中和相片，看起來比較舒服！

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秋季橘色調

KeyPoint：著重在『植物色相』的調整，單一做微調，不建議整張去套上色調濾鏡，質感看起來會降低一點唷！！

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冬季冷色調

KeyPoint：可以在陰影色調上加一點青藍色，讓整張氛圍擁有冬天蕭瑟感！

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除了四季，每天隨著日出日落的變化

都有不同色調可以去呈現！

午後暖色調

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夜晚洋紅色調

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夜晚青藍色調

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由於現在正值冬春之際

我準備了春天和冬天的色調濾鏡要分享給大家

希望大家對於調色有更近一步的認識

如果需要觀看教學的影片

在我IG帳號 / stanley_pic IGTV裡面唷

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1.如何後製春天色調的過程

2.如何套上色調濾鏡的教學

謝謝觀看文章的每一位朋友

期待每個人都能拍出

屬於自己的點滴。

如果有機會的話，

很開心再和大家分享關於我拍攝的小撇步。

延伸閱讀>>【 旅遊攝影 】激發旅行拍照創意！6個拍照小巧思讓你變視覺藝術達人

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