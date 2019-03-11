大甲媽和白沙屯媽即將相遇？ 2019各地媽祖進香遶境日期活動資訊及特色彙整

編輯：Joanne@ReadyGo

自古以來媽祖一直是台灣民間信仰中相當具有代表性的神明，而每年三、四月份都會舉辦轟動全台的媽祖誕辰遶境活動，從北到南的熱鬧程度堪稱是全台男女老少必參與的經典盛事，其中最引人注目的包括澎湖媽祖海巡、白沙屯媽祖北港徒步進香以及北港媽祖遶境、大甲媽祖遶境進香等，現在就來看看2019年各地媽祖遶境活動相關資訊以及各自的特色吧

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香：規模最大

圖/免費圖庫 分享 facebook

活動時間｜國曆04/07晚間10點至04/16週二

大甲鎮瀾宮地址｜臺中市大甲區順天路158號

交通｜

自行開車-國道1號–國道4號–國道3號–大甲交流道聯絡道(往大甲方向)–甲后路–水源路–順天路

火車-搭乘火車直達「大甲站」，或搭乘山線至「竹南站」、「新竹站」、「彰化站」轉成海線至大甲

客運-遶境期間有專屬的「大甲公車」，平均 15 分鐘一班，由「豐原」或「台中」發車，或者可以自行搭乘國光客運至水湳站，再轉台中市區公車至大甲站。

圖/大甲鎮瀾宮粉專 分享 facebook

大甲媽祖遶境屬全台媽祖誕辰活動中規模最大、也受到最多關注，甚至曾被Discovery譽為世界三大宗教活動之一，每年都吸引將近百萬信眾和觀光客跟隨媽祖的腳步共襄盛舉，在國際間同樣也受到注目，近年來有越來越多的外國人和台灣年輕人也共同加入這場宗教與文化的盛事，2019年的媽祖遶境活動長達9天8夜，沿途將會經過近百座廟宇及數十個鄉村小鎮，路程共計3百多公里，整個活動中還能體驗各式表演如神像戲偶、戲班、繡旗、花車、舞龍舞獅等。

白沙屯媽祖北港徒步進香：路線最驚奇

2019進香路程日期時間｜

放頭旗 國曆 4 月 4 日、(星期 四) 23 點15分

登 轎 國曆 4 月 7 日、(星期日) 23 點20分

出 發 國曆 4 月 8 日、(星期一凌晨) 1 點20分

到北港 國曆 4 月11日、(星期四) 約中午 11 點前後抵達北港北辰派出所

進 火 國曆 4 月12日、(星期五) 5 點00分

回 宮 國曆 4 月17日、(星期三) 14點25分

開 爐 國曆 4 月27日、(星期六) 23點00 分

報名日期： 國曆 108 年 2 月 27 日 星期三起(農曆 1月23 日)

報名時間每日上午八點起至下午五點止、報名請親自到拱天宮服務台先行索取、填妥報名表後繳費領取相關進香物品完成報名手續！〈不可提前報名〉

進香公費每人： 新台幣 700 元 (有報名才會把名字書寫入疏文中稟報聖母護佑吉祥)，可獲得衣服、帽子一頂、臂章一只。參加 9 天步行專用遊覽車資每人新台幣 1800 元整

圖/白沙屯媽祖官網 分享 facebook

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白沙屯媽祖每年會從苗栗通霄拱天宮啟程前往北港朝天宮進香，白沙屯媽祖徒步進香是全臺媽祖遶境活動中徒步距離最遠的行程，總程共近四百公里，它最特別的地方在於每年天數、路線、休息暫停的地點都不固定，全由媽祖指示日程和「行轎」指引路程，2001年還曾帶領信徒涉水跨越濁水溪，也會突然帶領大家走進小徑，是臺灣最特殊的進香隊伍，也讓整趟行程走起來最充滿驚奇和新鮮感。與大甲鎮瀾宮大甲媽祖遶境進香，並稱臺灣兩大媽祖進香活動。另外，白沙屯媽祖在遶境時會於適當路段，提供機會給大家體驗抬轎，並且不論男女甚至外國人，無種族、性別之分，這也成為白沙屯媽祖進香另一大特色。

北港媽祖遶境：「藝閣」和「炸轎」最熱鬧

活動時間尚未公布，待更新

地址：雲林縣北港鎮中山路178號

圖片來源：台灣宗教文化資產官網 分享 facebook

北港朝天宮是台灣最具影響力、且分靈最多的媽祖廟，每年北港媽祖繞境最主要的特色在於周遭表演活動「炸轎」，「炸轎」又稱作「吃炮」，是全台炸寒單爺和鹽水蜂炮以外，以「鞭炮」聞名的活動，當繞境的神轎出現，附近商家住戶便會將堆積如山的鞭炮放在轎底點燃，頓時炮聲隆隆，火光四射，這是信徒作為歡迎的重要儀式並祈求事業愈炸愈發。

澎湖天后宮媽祖海巡：全台唯一海上巡航

活動時間尚未公布，待更新

地址：馬公市正義街1號

圖片來源：數位典藏校園教育巡迴展- 中央研究院數位文化中心 分享 facebook

澎湖自古以來四面環海，當地居民多以捕魚為生，也因此海上守護神媽祖成為當地人的重要信仰，而澎湖群島的地形限制使得遶境活動不適合在陸地進行，所以自1986年開始，澎湖便採行以媽祖船隊遶巡澎湖群島各港口，然後再回到陸上遶境的方式慶賀媽祖誕辰，而當地居民也會在港口邊施放煙火以示祝賀及歡慶，讓澎湖港邊呈現特別熱鬧的不夜港景象。

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