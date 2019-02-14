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【整理包】情人節好幸福！ 住飯店獲新生兒享終身優惠、單身不怕14道牛排享半價

2019-02-14 12:28聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

2月14日西洋情人節，情侶及夫妻們問問大家準備好如何度過這幸福時光呢？在充滿情人節浪漫元素的這一天，不少飯店、餐飲業者都推出相關優惠，比如說入住飯店喜獲新生兒再贈「終身免費入住」，甚至為單身者推出「半價享用14道牛排」活動，單身者是否頓時覺得情人節不那麼寂寞了呢？快來收下小編為大家整理的情人節大補帖吧！

【情人旅遊優惠】

台東知本老爺酒店

知本老爺酒店情人節住宿專案。圖／知本老爺官網 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過...
知本老爺酒店情人節住宿專案。圖／知本老爺官網 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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飯店與華信航空攜手推出「爺想浪漫 信福滿滿」住宿優惠，3月31日前入住，每人一晚僅要2225元起跳，加送早餐及客製化花梨木筷組DIY活動，還可以每人每趟1314元起的優惠價，加購台北飛往台東之機票；若選購此住宿優惠的情侶夫妻，在2020年間喜獲新生兒，向飯店提出申請認證，通過飯店認證後，未來「老爺寶寶」即可享終身毎年一次免費入住精緻客房（含雙人早餐）。

劍湖山幸福摩天輪

至2/28止上劍湖山世界主題樂園官網購買「金閃雙人玩樂園」套票，優惠價999元，再送KU COFFEE甜蜜下午茶套餐。2/14西洋情人節當天則推出「揪愛劍湖山-心心相印」情人自助午、晚餐，當天午餐成人每位520元、晚餐每位620元(皆未含服務費)，情侣各贈送「心心相印」調酒一杯。

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【情人用餐優惠】

台北國賓飯店

A CUT今年推出情人節限定套餐，使用各種頂級食材，如魚子醬、黑松露、頂級美日和牛等，除了軟嫩美味的菲力或肋眼外，還有紐約客可選擇，價位介於4,100元到5,700元間。

台北國賓飯店推出西洋情人節限定套餐，端出多種頂級食材如魚子醬、黑松露做成的料理。...
台北國賓飯店推出西洋情人節限定套餐，端出多種頂級食材如魚子醬、黑松露做成的料理。圖／台北國賓飯店提供
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晶華酒店

晶華酒店規劃了「高調示愛主廚餐桌」，讓情侶夫妻自即日起至3月14日，都可任選一處暢飲頂級香檳，享用由法國米其林主廚及亞洲名廚準備的燭光晚餐，還推出精選5大戀愛場景（時尚廣場Harry Winston證婚亭、麗晶精品Wedding Salon、Taste Lab、精品黑卡貴客專屬Reading Room、花園套房）讓人在哪一處打卡都充滿幸福感。

茹絲葵經典牛排館

從2月11日到2月17日間推出情人節套餐，節慶套餐中可依個人喜好選擇菲力、頂級肋眼、紐約、菲力牛排奧斯卡或是豪華雙人套餐組合頂級牛排搭配新鮮活龍蝦，價位從2,690元到2,990元，特別套餐售價6,890元起。

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特殊情人節活動

不只飯店業者應景推出情人節優惠，通訊軟體LINE也首度針對情人節推出「聊天室甜蜜特效」，即日起至2月15日上午10時，手機iOS用戶（LINE版本9.0.0以上）在聊天室輸入「情人節快樂」、「愛你」或「愛妳」，就會有超萌熊大兔兔跳出來放閃！電腦版（更新到最新版本5.13.0）用戶也能看到此特效。

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單身也能開心的過

君品酒店

單身情人節前往用餐可享用14道牛排佳肴。圖／君品酒店提供
單身情人節前往用餐可享用14道牛排佳肴。圖／君品酒店提供
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情人節當日推出「單身情人節快樂」活動，1人（含以上）即可成行，只要1人就可成行，主廚精選14道牛排饗宴，以半價999元就可吃得到（原價2180元加一成服務費），讓單身者在情人節這天，可與親友一同享用美食！

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