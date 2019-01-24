春神來了！浪漫花季賞「櫻」姿 力麗觀光帶領感受繽紛美好

2019-01-24 17:24 聯合新聞網 台北訊



一年之計始於春，春天總給人帶來了希望和活力。今年的農曆春節將近九天的假期，您是否規劃好出遊行程了呢？春風正暖、朝陽正好，一月份宜蘭馬告生態園區正式進入櫻花季， 緋紅色的小巧山櫻花已悄然綻放，後續接力的粉紅佳人、大島櫻等200株櫻花即將爭豔盛放，從台北市駕車僅需90分鐘即可到達力麗觀光旗下所經營的棲蘭山莊及明池山莊感受純淨自然氛圍，即日起推出春日限定一泊二食專案，入住精緻雙人房每房$4,180起，棲蘭山莊以梅花及山櫻花聞名，住宿旅客可免費泡享美人溫泉、聆聽山林樂音，走訪小泰山步道及蔣公行館等豐富行程，為新的一年注入滿滿正能量。

棲蘭山莊小木屋外花況。圖／力麗觀光提供 分享 facebook

從棲蘭山莊驅車50分鐘可到達明池山莊及明池森林遊樂區，園區內以櫻花林著名，因海拔高度高、氣溫較低，花期剛好接續著棲蘭開花。馬告生態園區內更擁有亞洲最大檜木群-神木園，提供入住棲蘭山莊及明池山莊的旅客每位$570的優惠加購神木園入園門票及園區來回接駁，一揭近百顆400年~2580年以上的紅檜與扁柏神秘面紗，讓您沐浴在芬多精療癒之森徹底放鬆身心靈。二月起飯店更配合武陵櫻花季，提供住客加購接駁專車至武陵農場或拉拉山朝聖，預約一年一度的粉紅浪漫花海，為自已及家人帶來一整年的幸福喜悅。

亞洲最大神木群聚-神木園。圖／力麗觀光提供 分享 facebook

另一個打卡賞櫻名所非日月潭莫屬，元月下旬櫻花旺季即將來臨，力麗觀光在鄰近伊達邵碼頭共擁有力麗哲園飯店-日潭館及月潭館等飯店，步行5分鐘即可到達日月潭纜車站， 近距離欣賞富士櫻日系粉嫩風情，花季期間特別推出全包式專案二人成行$4,999起, 包含精緻雙人房住宿乙晚、水晶纜車及九族文化村雙人份門票，飯店每日提供定時定點免費接駁船從水社遊客中心至伊達邵碼頭(房客需提前預約)，帶您感受花季日月潭的繽紛美好。

更多資訊請上力麗觀光官網查詢：http://www.lealeahotel.com/

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