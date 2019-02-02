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酒窖美食溫暖盛宴 重現傳統歐陸料理 讓舌尖充滿驚喜

2019-02-02 11:48Ciao潮旅

【整輯/AH 攝影/林科呈】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

總是帶給我們美好味蕾驚艷的「WINE-derful葡萄酒餐廳」五周年了！歡慶此時，以嶄新的新菜色登場，推出「Smokin' Pot鑄鐵鍋料理」，重現傳統歐陸具歷史性的酒窖美食，將道地歐式料理結合台灣在地食材，熱呼呼冒煙上桌，讓賓客在新的一年更能感受舌尖上的多樣驚喜、暖胃的幸福之味。

龍虎石斑佐煙燻鮭魚醬襯巴西里蒔蘿橄欖油，蒔蘿醬汁清新，引出龍虎斑的鮮 甜與Q彈。
龍虎石斑佐煙燻鮭魚醬襯巴西里蒔蘿橄欖油，蒔蘿醬汁清新，引出龍虎斑的鮮 甜與Q彈。
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剛滿5周年的「WINE-derful葡萄酒餐廳」，又推出新菜式。總經理Henry表示，新推出的「Smokin' Pot鑄鐵鍋料理」，靈感源自於嚴寒冬季時，早期歐洲的釀酒城堡，尤其是法國波爾多酒莊，因城堡酒窖內濕度高，古歐陸人一早要去採收葡萄，遂都會在酒窖內生火，以鑄鐵鍋烹煮美食取得溫暖，再搭配隨手可得的美酒享用，使寒冷季節也能有豐盛溫暖饗宴。

帶領 「WINE-derful葡萄酒餐廳」走過5年，總經理Henry衷心感謝大家...
帶領 「WINE-derful葡萄酒餐廳」走過5年，總經理Henry衷心感謝大家的支持。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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特製經典套餐多達8道菜

行政主廚帶領廚藝團隊重新詮釋，研發一道道美味滿分的鑄鐵鍋料理，更特選使用導熱效果良好的鑄鐵鍋，「WINE-derful特製經典套餐」重現傳統歐陸美食的精神與靈魂，在這充滿歐洲酒窖風格的用餐環境品嘗美食更有Fu。

烤馬鈴薯佐培根酸奶綿密細緻。
烤馬鈴薯佐培根酸奶綿密細緻。
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帶有酥脆口感的馬頭魚佐竹笙海鮮幕斯柑橘醬汁。
帶有酥脆口感的馬頭魚佐竹笙海鮮幕斯柑橘醬汁。
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冬日款的特製經典套餐內容豐富，海陸與在地農蔬料理，從大小前菜到湯品、主菜、配菜、甜點、飲品等，多達8道菜，選擇更多、但價格更親民，Henry說希望新的一年，大家可以深刻體驗「WINE-derful」的改變，更親近葡萄酒，盡情享受餐酒的精緻美好。

香煎鴨肝佐黑莓醬搭帕瑪森麵包布丁， 鴨肝脂味濃郁香甜。
香煎鴨肝佐黑莓醬搭帕瑪森麵包布丁， 鴨肝脂味濃郁香甜。
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海鮮料理特別推薦「龍虎石斑佐煙燻鮭魚醬襯巴西里蒔蘿橄欖油」，採用屏東擁有產銷履歷膠質豐富的龍虎斑香煎過後，佐上煙燻鮭魚、歐芹以及蒔蘿調成的清新醬汁，帶出龍虎斑的鮮甜與Q彈，以鑄鐵鍋保留溫度的特色更是鎖住龍虎斑的鮮香，湯品獻上「松露蘑菇濃湯」，喝一口滿是香味鮮明、滋味馥郁，溫柔又療癒。

松露蘑菇濃湯，喝一口滿是香味鮮明。
松露蘑菇濃湯，喝一口滿是香味鮮明。
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高溫鎖住美味 熱騰騰上桌

主菜波爾多料理「紅酒燉羊膝」，是冬天搭酒的必吃美食，濃郁的紅酒醬汁搭配燉煮軟嫩的羊膝，完全沒有腥味，一口咬下肉香四溢瞬間驅散冬天的寒冷，帶來滿滿幸福感。另一道主菜「肋眼牛排佐白蘭地綠胡椒醬」，選用優質美國肋眼牛排，搭配帶有白蘭地香氣的綠胡椒醬汁，在熱騰騰的鑄鐵鍋上，熱煙香氣四溢，無論視覺或味覺都是絕佳的口感尊寵。

具波爾多料理特色的紅酒燉羊膝。
具波爾多料理特色的紅酒燉羊膝。
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肋眼牛排佐白蘭地綠胡椒醬，白蘭地香氣四溢。
肋眼牛排佐白蘭地綠胡椒醬，白蘭地香氣四溢。
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熔岩巧克力蛋糕冷熱滋味多重享受。
熔岩巧克力蛋糕冷熱滋味多重享受。
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WINE-derful葡萄酒餐廳

地址：台北市中山區民生東路三段27號

電話：+886-2-2518-2122

網址：www.wine-derful.com

FB：www.facebook.com/winederfulrestaurant/

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歐洲牛排

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