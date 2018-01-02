國土重傷害 公務員直言：壓力大到不敢罰

2018-01-02 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



聯合報報導國土遭到重傷害，多位高檢署檢察官呼籲要修正水保法，地球公民基金會等環保團體也說水保法形同虛設。不過，對此，水保局長李鎮洋說，水保法裁罰已經很高，且修法緩不濟急，他說，目前定時透過衛星，找出違規的變異點，交給地方政府查處。不過，卻有地方公務人員反映，他們即使收到違規點，也不敢開罰，有人面臨黑道威脅、有人被民代施壓，有的被威脅開罰就調職，學者也表示，地方政治不清明，是違規開發常年永在的主因。

台灣島這麼小，山坡地亂開挖情形卻很嚴重，不只影響國土保安，也恐造成土石崩落，威脅人民安全。李鎮洋說，要讓山坡地可以永續，不會造成崩塌，最重要的是要教育宣導，讓違規行為減少，此外，還要即時、有效地去制止，像是透過無人飛機等就是重要的技術，遏止不法。

李鎮洋說，目前每兩個月就會透過衛星影像監測一次，當蒐集到開發資料的時候，水保局會核對地籍資格，很快就可以知道該開發是否違規，然後再交給地方政府處理。

不過，現在各地山坡地開挖亂象未解，而且山坡地開發，常年違法卻未解決的案例屢見不鮮。李鎮洋說，地方政府確實會因沒有專責人力執行查處處理問題的現況，有的地方政府下達各鄉鎮公所之後，再請里幹事前往，往往會有一點時間落差。

有地方公務人員反映，許多違規開發者背後勢力雄大，有公務員到了現場要開罰，竟然被威脅找黑道「讓你好看」，還有人透過民代施壓，許多基層公務人員承受極大壓力，許多案件不敵壓力，因此遲遲未開罰，是違規開發常年永在的主因之一。