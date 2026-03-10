快訊

自由車冠軍得主獎金遭教練團瓜分 高雄壘球退役國手喊「荒謬」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市鳳山區議員擬參選人蘇致榮曾擔任中華男子壘球隊總教練，他認為體育獎勵制度該改革，別再讓選手替制度買單。圖／蘇致榮提供
高雄市鳳山區議員擬參選人蘇致榮曾擔任中華男子壘球隊總教練，他認為體育獎勵制度該改革，別再讓選手替制度買單。圖／蘇致榮提供

全運會自由車公路賽冠軍得主邱聖芯達成三連霸目標，她的教練獎金卻遭未實際參與訓練的教練團瓜分。民進黨高雄市議員擬參選人、前壘球國手蘇致榮表示，現行制度僵化，只有一位教練能獲得正式獎勵，實際流汗付出心力的教練卻被排除在外，選手須從自己的獎金中分出一部分照顧整個教練團，非常不合理、也不公平。

鳳山區議員擬參選人蘇致榮指出，台灣的運動獎勵制度，大多只針對奪牌選手與一位教練設計獎勵名額，但大家都知道，站上頒獎台從來不是一個人的武林，每一面獎牌的背後，從訓練計畫、技術指導到後期的體能訓練、後勤支援，往往是整個專業教練團與團隊共同熬出來的成果。

蘇致榮說，選手在場上拚搏值得肯定，但在背後支撐他們的教練團隊，付出同樣不可忽視，我們不該讓運動員在流汗流淚、享受榮耀之後，還要為了如何分配獎金而感到為難，甚至自掏腰包來替制度的缺陷買單。這其實是一個非常不合理、也不公平的制度。

蘇呼籲，體育政策應該與時俱進，中央體育部及各地方縣市政府，應該要全面重新檢討並修正各級體育獎勵辦法，「我們需要建立更合理、更符合現況的分配機制，讓在奪牌過程中實際付出的教練團與支援團隊，都能獲得制度性的實質肯定與應有的獎勵」。

他強調，一面獎牌，從來不是一個人的成就，而是一整個團隊共同努力的結晶。要讓制度跟上時代，讓真正努力的人都被看見。

教練 高雄市 獎金

從基層做起 讓台灣邁向棒球大國

全國自由車冠軍得主邱聖芯控教練獎金遭私下瓜分 高市運發局對外說明

選手控教練獎金被均分 高雄市運發局：會研商檢討

經典賽中華擊敗韓國的思考 運彩公會理事長籲：要選出了解體育的民代

學羽球社團啟蒙打到混雙摘全英冠 詹又蓁童年球照曝光

彰化好手詹又蓁與搭檔葉宏蔚在世界羽壇歷史最悠久的頂級賽事「全英格蘭公開羽球錦標賽」勇奪2026年混合雙打冠軍，成為台灣首對在全英公開賽奪得混雙金牌的組合，為台灣羽壇寫下歷史新頁。消息傳回國內，彰化鄉親同感光榮，過往參加球賽的稚氣照片也被翻出分享。

慶祝成立50周年 國訓中心啟動品牌計畫出周邊

國家運動訓練中心在2026年迎接成立50周年，國訓中心正式啟動「國訓50週年品牌計畫」，並首度推出官方商品平台，以及國訓品牌「國訓出品」，透過品牌化商品連結運動員精神與社會大眾，讓更多民眾以不同方式支持「Team Taiwan」，感受國家隊的榮耀與力量。

