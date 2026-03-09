快訊

學羽球社團啟蒙打到混雙摘全英冠 詹又蓁童年球照曝光

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化好手詹又蓁與搭檔葉宏蔚，在世界羽壇歷史最悠久的頂級賽事「全英格蘭公開羽球錦標賽」勇奪2026年混合雙打冠軍。圖／翻攝愛爾達ELTA體育台
彰化好手詹又蓁與搭檔葉宏蔚在世界羽壇歷史最悠久的頂級賽事「全英格蘭公開羽球錦標賽」勇奪2026年混合雙打冠軍，成為台灣首對在全英公開賽奪得混雙金牌的組合，為台灣羽壇寫下歷史新頁。消息傳回國內，彰化鄉親同感光榮，過往參加球賽的稚氣照片也被翻出分享。

彰化縣長王惠美特別表達祝賀，她指出，詹又蓁出生於彰化永靖，羽球之路自永靖國小羽球社團啟蒙，從校園興趣出發，逐步累積實力，最終站上世界頂級賽事的冠軍舞台，展現彰化選手的傑出潛力。

全英公開賽為世界羽球聯盟（BWF）超級1000等級賽事，被譽為羽球界最具歷史與象徵意義的殿堂級賽事。詹又蓁與葉宏蔚首次闖進超級1000等級決賽便成功奪冠，展現台灣新世代羽球選手的國際競爭實力。

彰化縣府教育處表示，近年持續推動三級運動培育體系，改善學校運動環境與體育設備，並加強培訓計畫與獎助制度，讓優秀選手能安心在地就學與訓練。基層羽球成果亦逐漸展現，在2025年全國國小盃羽球錦標賽中，田中國小勇奪全國第一名、南郭國小獲得第三名，顯示彰化羽球運動風氣已深植校園。

彰化羽球好手詹又蓁出生彰化永靖鄉，童年參加球賽的照片也被翻出分享。圖／彰化縣教育處提供
彰化羽球好手詹又蓁出生彰化永靖鄉，童年參加球賽的照片也被翻出分享。圖／彰化縣教育處提供

慶祝成立50周年 國訓中心啟動品牌計畫出周邊

國家運動訓練中心在2026年迎接成立50周年，國訓中心正式啟動「國訓50週年品牌計畫」，並首度推出官方商品平台，以及國訓品牌「國訓出品」，透過品牌化商品連結運動員精神與社會大眾，讓更多民眾以不同方式支持「Team Taiwan」，感受國家隊的榮耀與力量。

