慶祝成立50周年 國訓中心啟動品牌計畫出周邊

國家運動訓練中心在2026年迎接成立50周年，國訓中心正式啟動「國訓50週年品牌計畫」，並首度推出官方商品平台，以及國訓品牌「國訓出品」，透過品牌化商品連結運動員精神與社會大眾，讓更多民眾以不同方式支持「Team Taiwan」，感受國家隊的榮耀與力量。

國訓中心表示，「國訓出品」不只是商品品牌，更是傳遞運動精神的重要媒介。每一件商品背後，象徵的是國手們長年訓練所累積的汗水與努力，以及在國際賽場上為國爭光的榮耀時刻。透過品牌商品的推出，希望讓社會大眾更貼近國家隊選手的故事，讓支持體育成為日常生活的一部分。

此次官方平台首波推出兩款商品，分別為「國訓出品漁夫帽」與「國訓出品皮革筆記本」，其中漁夫帽以簡約設計結合運動風格，適合日常穿搭與戶外活動，也象徵對 Team Taiwan的支持與應援；皮革筆記本則以質感設計呈現，象徵紀錄夢想與努力的歷程，讓每一次書寫都承載著前進的力量。

國訓中心指出，未來將持續推出更多兼具設計感與紀念價值的商品，透過「國訓出品」品牌，讓國家隊的精神走入生活，也讓更多人看見臺灣運動員背後的努力與故事。