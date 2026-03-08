TPBL／洋將杰倫狂轟42分 國王扳倒龍頭雲豹

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國王隊洋將杰倫轟下生涯新高42分。圖／國王隊提供
國王隊洋將杰倫轟下生涯新高42分。圖／國王隊提供

新北國王隊今天客場碰TPBL龍頭桃園台啤永豐雲豹隊，洋將杰倫狂轟生涯新高42分，助隊半場就取得領先，最多領先到21分，最終以114：101踢館成功。

雲豹第二節一度領先，但國王打出16：4逆轉攻勢，半場打完反握有58：44領先。

杰倫上半場就攻下22分，下半場持續火力輸出，助隊頂住雲豹一度縮小比分到4分的追分攻勢；第四節林彥廷與蘇士軒接連在外線開火，杰倫也追加三分彈，最終以13分差距復仇成功。

國王總教練洪志善表示，今天勝球關鍵在於球員的高執行力，賽前特別針對過去兩場表現不佳的地方進行檢討與要求，「這場球員修正得非常多，有確實把交代的事情做好。」

全場22投15中包含三分球10投7中的杰倫，將勝利歸功給團隊，「在經歷上一場的輸球後，全隊展現了強大的韌性，每個人都挺身而出做出貢獻，特別是書緯透過更多的助攻分享球，打出無私的團隊籃球。」

除杰倫飆分，沃許本也有25分，飛米16分，林彥廷14分。雲豹以麥卡洛29分最高，克羅馬21分，米勒12分，本土得分都在個位數。

UBA／拚衛冕甩肉9公斤 文化菜鳥陳薇涵打出代表作

114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級六強複賽昨天在輔仁大學點燃戰火，尋求二連霸、21冠的文化大學，今天4人得分上雙，大三後衛李恩芯3記三分彈飆24分，大一菜鳥前鋒陳薇涵替補24分鐘三分球6投中3飆21分外帶4籃板、5助攻和3抄截，得分、三分球及助攻都寫本季初入UBA個人單場新高，助衛冕軍95：69輕取上季第四世新大學，複賽2連勝、開季12連勝、跨季27連勝，戰績持續獨走。

TPBL／防守漏掉進攻補回來！海神新洋將致勝球險勝特攻

來自美國的26歲雙能衛杭特（Hunter Maldonado），2月底加入高雄全家海神隊，昨天處女秀轟下30分但沒能助隊捍衛主場，今天沒再錯過機會，最後0.8秒投進致勝一擊，助隊以90：88險勝新北中信特攻隊，捍衛主場勝利。

NBA／因病缺陣6場回歸 波爾辛吉斯喊「真的恢復了」

從老鷹被交易到勇士隊，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）上月代表新東家首度出賽後就連6場球缺陣，直到今天碰衛冕軍雷霆隊才再度上陣，儘管最終勇士以97：104吞敗，不過波爾辛吉斯認為身體狀況已經回到應有狀態，賽前進行的訓練後感覺也不錯。

PLG／國小棒籃雙棲 谷毛唯嘉也被中華隊感動

台南台鋼獵鷹隊今天在主場迎戰PLG新成員新竹洋基工程，剛奪下上月聯盟單月MVP的谷毛唯嘉、謝宗融和陳范柏彥等成員也趁空關心經典賽的中華隊戰況，看完中華隊隊史首度擊敗南韓隊也直呼感動。

經典賽／陳傑憲帶傷跑回致勝分 日球迷感動、轉播單位說「Respect」

「台灣隊長」陳傑憲首戰遭觸身球形成左手食指骨裂，但今天與南韓隊關鍵一戰，他在延長賽被換上場代跑，跑回中華隊的致勝分，不只台灣球迷瘋狂，日本球迷、國際轉播單位都直呼「Respect」。

