田徑／幸運地港都盃破7年全國紀錄 李慧君減重達標名古屋亞運
2026港都盃全國田徑錦標賽，今天上午的公開女子組標槍決賽，我國女子標槍全國紀錄保持人李慧君以57公尺66改寫自己保持了7年的全國紀錄57公尺15，也順利達到亞運參賽標準，至於另一名好手朱品薰雖然受到傷勢影響僅擲出54公尺19拿下第二名，但教練薛聖融仍看好兩人將有機會攜手挑戰名古屋亞運。
李慧君7年前在港都盃以57公尺15的成績創下我國女子標槍全國紀錄，不過過去7年這項成績卻持續卡關，但這次冬訓期間在教練薛聖融建議下她減重7公斤，並在港都盃再度打破全國紀錄，於第4次試擲57公尺66打破自己所保持的全國紀錄。
薛聖融指出，李慧君在過去幾年成績卡關後，今年提早開始冬訓後，就向她建議進行減重，否則不易積蓄力量，而在短短幾個月她就瘦身7公斤，體態變得更加輕盈，在練習時成績都能來到58、59公尺，打破全國紀錄是可預期的。
薛聖融也表示，另一名標槍好手朱品薰其實在冬訓時狀況來得更好，但是賽前一個月因為腰傷影響到整體狀態，不過接下來她也將新北市青年盃以及與李慧君一同在月底前往中國大陸四川參加兩場投擲賽事，也有望向全國紀錄以及亞運參賽標準（56公尺80）發起挑戰。
