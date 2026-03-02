快訊

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 6神秘帳戶狂賺3700萬元

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

聽新聞
0:00 / 0:00

冬奧／雪車林欣蓉勇敢追夢 要到日本「璃來龍」合影

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
中華奧會舉辦冬奧返國餐會，選手陳映竹（左）和林欣蓉（右）代表將簽名團旗贈給運動部部長李洋。記者曾思儒／攝影
中華奧會舉辦冬奧返國餐會，選手陳映竹（左）和林欣蓉（右）代表將簽名團旗贈給運動部部長李洋。記者曾思儒／攝影

第25屆冬季奧林匹克運動會將於2026年2月6日到22日在義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐登場，中華代表團10位選手全數完賽，且締造多項歷史性突破，中華奧會今天為代表團舉辦返國餐會，運動部部長李洋特別感謝所有選手與代表團，「因為你們，讓年輕人看到冬季項目的機會。」

今年冬奧包括花式滑冰李宇翔在短曲刷新個人最佳，締造首位本土培訓花滑奧運國手的紀錄；女子競速滑冰陳映竹，首度踏上奧運舞台在500公尺項目以第11名締造隊史新猷；女子單人雪車林欣蓉與雙人雪車隊友林頌恩和梁宥婕也締造隊史首度女子雪車參賽紀錄。

雙人雪車女將林頌恩（左）致贈冬奧吉祥物給運動部部長李洋。記者曾思儒／攝影
雙人雪車女將林頌恩（左）致贈冬奧吉祥物給運動部部長李洋。記者曾思儒／攝影

今天陳映竹、林欣蓉和林頌恩都親自出席返國餐會，參加單人和雙人雪車的林欣蓉雖因賽前拉肚子、發燒影響比賽發揮，仍十分享受奧運雪車初體驗，這次歷程也是為下一次舞台的基底，她笑說：「我還會比很久！」

林欣蓉上屆冬奧以雪橇選手身分參賽，有感雪車獲得成績機會更高轉換項目，經過這次冬奧讓她堅信選擇沒有錯，「只要你敢，很多機會在手邊。」不只對雪車運動的勇敢，林欣蓉在場外也大膽出擊，閉幕典禮前和奪下日本史上首面雙人花式滑冰金牌的人氣組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一索取合照，留下珍貴畫面。

林欣蓉（右二）和林頌恩（右一）和日本花式滑冰金牌三浦璃來與木原龍一合影。圖／取自林欣蓉Threads
林欣蓉（右二）和林頌恩（右一）和日本花式滑冰金牌三浦璃來與木原龍一合影。圖／取自林欣蓉Threads

中華奧會主席蔡家福今天也特別感謝所有代表團的努力，期待這次冬奧的經驗，讓代表團在2029年亞洲冬季運動會帶回更好成績。

中華奧會舉辦冬奧返國餐會，運動部部長李洋（後排右四）、中華奧會主席蔡家福（後排左三）和代表團選手及教練合影。記者曾思儒／攝影
中華奧會舉辦冬奧返國餐會，運動部部長李洋（後排右四）、中華奧會主席蔡家福（後排左三）和代表團選手及教練合影。記者曾思儒／攝影

陳映竹 李宇翔 運動部

延伸閱讀

經典賽／不想再當悲劇主角 「南韓隊長」李政厚目標9連勝重現榮耀

經典賽／李洋替中華隊送機 「國人會成為國家隊最堅實的後盾」

擊劍／雅加達亞青賽中華隊勇奪1金1銀 創隊史新頁

經典賽／受到冬奧冰球金牌激勵 史肯斯期待另一個「冰上奇蹟」

相關新聞

冬奧／雪車林欣蓉勇敢追夢 要到日本「璃來龍」合影

第25屆冬季奧林匹克運動會將於2026年2月6日到22日在義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐登場，中華代表團10位選手全數完賽，且締造多項歷史性突破，中華奧會今天為代表團舉辦返國餐會，運動部部長李洋特別感謝所有選手與代表團，「因為你們，讓年輕人看到冬季項目的機會。」

桌球／不敵球王 林昀儒新加坡大滿貫賽奪亞軍仍寫新猷

我國桌球一哥「小林同學」林昀儒勇闖WTT新加坡大滿貫賽男單決賽，寫下個人在大滿貫賽最佳成績，今晚挑戰中國「世界球王」王楚欽雖遭直落4橫掃，亞軍入袋成是個人新里程碑。

超馬／零下30度跑185公里 陳彥博北極圈挑戰極限

時隔兩年重回瑞典北極圈基地，台灣極地超馬運動員陳彥博將投入3月1日開跑的「瑞典拉普蘭185公里不休息極地橫越賽」，日前他已順利完成為期四天的北極生存訓練課程，為即將到來的嚴酷挑戰做好全面準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。