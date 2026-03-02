冬奧／雪車林欣蓉勇敢追夢 要到日本「璃來龍」合影

第25屆冬季奧林匹克運動會將於2026年2月6日到22日在義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐登場，中華代表團10位選手全數完賽，且締造多項歷史性突破，中華奧會今天為代表團舉辦返國餐會，運動部部長李洋特別感謝所有選手與代表團，「因為你們，讓年輕人看到冬季項目的機會。」

今年冬奧包括花式滑冰李宇翔在短曲刷新個人最佳，締造首位本土培訓花滑奧運國手的紀錄；女子競速滑冰陳映竹，首度踏上奧運舞台在500公尺項目以第11名締造隊史新猷；女子單人雪車林欣蓉與雙人雪車隊友林頌恩和梁宥婕也締造隊史首度女子雪車參賽紀錄。

雙人雪車女將林頌恩（左）致贈冬奧吉祥物給運動部部長李洋。記者曾思儒／攝影

今天陳映竹、林欣蓉和林頌恩都親自出席返國餐會，參加單人和雙人雪車的林欣蓉雖因賽前拉肚子、發燒影響比賽發揮，仍十分享受奧運雪車初體驗，這次歷程也是為下一次舞台的基底，她笑說：「我還會比很久！」

林欣蓉上屆冬奧以雪橇選手身分參賽，有感雪車獲得成績機會更高轉換項目，經過這次冬奧讓她堅信選擇沒有錯，「只要你敢，很多機會在手邊。」不只對雪車運動的勇敢，林欣蓉在場外也大膽出擊，閉幕典禮前和奪下日本史上首面雙人花式滑冰金牌的人氣組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一索取合照，留下珍貴畫面。

林欣蓉（右二）和林頌恩（右一）和日本花式滑冰金牌三浦璃來與木原龍一合影。圖／取自林欣蓉Threads

中華奧會主席蔡家福今天也特別感謝所有代表團的努力，期待這次冬奧的經驗，讓代表團在2029年亞洲冬季運動會帶回更好成績。