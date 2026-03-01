快訊

桌球／林昀儒首闖WTT大滿貫男單決賽 矢言做好準備迎戰

中央社／ 新加坡1日專電
年僅24歲、世界排名第8的「沉默刺客」林昀儒在世界桌球職業大聯盟新加坡大滿貫賽表現優異。林昀儒1日闖進男單決賽後接受訪問表示將會做足準備迎戰。中央社
年僅24歲、世界排名第8的「沉默刺客」林昀儒在世界桌球職業大聯盟新加坡大滿貫賽表現優異。林昀儒1日闖進男單決賽後接受訪問表示將會做足準備迎戰。中央社

世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽，「台灣一哥」林昀儒今天在男單4強擊敗瑞典選手摩賈德，生涯首度闖進大滿貫等級的男單決賽，將迎戰中國選手王楚欽。林昀儒告訴中央社，他將做好準備、期待發揮訓練內容。

年僅24歲、世界排名第8的「沉默刺客」林昀儒，這次在新加坡大滿貫賽表現優異，不僅挺進8強，昨天以4比1擊退世界排名第23的德國名將法蘭西斯卡（Patrick Franziska），闖進WTT大滿貫賽的男單4強。WTT新加坡大滿貫賽，台灣選手僅剩下林昀儒一個人獨自拚戰。

林昀儒今天在男單4強賽面對世界排名第5的瑞典好手摩賈德（Truls Moregard），以11比7、14比12、12比10、5比11、7比11、11比8，總局數4比2擊退對手，闖進大滿貫男單決賽。

賽後，林昀儒在場邊接受中央社訪問表示，他知道摩賈德戰術變化多，因此比賽過程中保持專注；對於進入決賽的心情，林昀儒則說「好好做準備」。此外，被問及到訪新加坡參與國際賽事時如何緩解壓力，林昀儒笑說，「吃沙嗲（Satay），這裡比較local（道地）、好吃」。

林昀儒預計今晚8時在WTT新加坡大滿貫賽男單決賽登場，對手將是中國選手王楚欽。

林昀儒成名甚早，尤其在東京奧運攜手鄭怡靜摘下混雙銅牌、男單則拿到第4名後一夕爆紅；2023年更進帳生涯首座世界桌球職業大聯盟（WTT）冠軍賽男單冠軍，晉升世界頂尖選手行列。

