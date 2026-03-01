全英羽賽／超級1000台灣男單5人 4人上演首輪內戰

台灣羽球代表隊在結束德國羽球公開賽征戰後，接著將轉戰英國，備戰超級1000等級的全英羽球公開賽；其中男單雖有5人參賽，但可惜其中4人上演首輪自家人對決戲碼。

世界羽球總會（BWF）超級1000等級賽事，是世錦賽、奧運、年終總決賽之外的最高等級比賽，2026年賽季共有4場，包括已經完賽的馬來西亞公開賽，後續的全英羽球公開賽、印尼羽球公開賽、中國羽球公開賽。

今年的全英羽球公開賽，台灣代表隊共23組人馬參賽，其中男單包括周天成、林俊易、王子維、李佳豪、戚又仁。

根據官網籤表，台灣男單球員除了去年獲得全英亞軍的李佳豪首輪對上愛爾蘭籍越南裔的阮日外，其餘的王子維將對上林俊易、周天成強碰戚又仁。

全英羽球公開賽從1899年開辦，是目前世界上歷史最悠久羽球賽事，若奪冠可以獲得13500的世界排名積分，就算打進8強也有7400分的積分，對於台灣球員要爭奪名古屋亞運資格，將是很重要一戰。

在全英羽球賽史上，台灣僅戴資穎分別在2017、2018、2020年於女單3度封后；男單項目則有周天成在2020年、李佳豪在2025年分別獲得亞軍為最佳成績。