快訊

白晝奇襲！美媒揭川普「白天打伊朗」原因 動武前關鍵72小時曝光

機車後座乘客環抱駕駛會挨罰？網傳北市已開187張單 警方親揭真相

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

聽新聞
0:00 / 0:00

全英羽賽／超級1000台灣男單5人 4人上演首輪內戰

中央社／ 台北1日電

台灣羽球代表隊在結束德國羽球公開賽征戰後，接著將轉戰英國，備戰超級1000等級的全英羽球公開賽；其中男單雖有5人參賽，但可惜其中4人上演首輪自家人對決戲碼。

世界羽球總會（BWF）超級1000等級賽事，是世錦賽、奧運、年終總決賽之外的最高等級比賽，2026年賽季共有4場，包括已經完賽的馬來西亞公開賽，後續的全英羽球公開賽、印尼羽球公開賽、中國羽球公開賽。

今年的全英羽球公開賽，台灣代表隊共23組人馬參賽，其中男單包括周天成林俊易、王子維、李佳豪、戚又仁。

根據官網籤表，台灣男單球員除了去年獲得全英亞軍的李佳豪首輪對上愛爾蘭籍越南裔的阮日外，其餘的王子維將對上林俊易、周天成強碰戚又仁。

全英羽球公開賽從1899年開辦，是目前世界上歷史最悠久羽球賽事，若奪冠可以獲得13500的世界排名積分，就算打進8強也有7400分的積分，對於台灣球員要爭奪名古屋亞運資格，將是很重要一戰。

在全英羽球賽史上，台灣僅戴資穎分別在2017、2018、2020年於女單3度封后；男單項目則有周天成在2020年、李佳豪在2025年分別獲得亞軍為最佳成績。

周天成 名古屋 林俊易

延伸閱讀

【聚焦世界棒球經典賽】果子離／彷彿若有光，照亮漫漫棒球路

桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒對戰德國強敵10連勝晉級4強

經典賽／首戰高壓前5屆上演3次投手「核炸」 中華隊本屆誰來扛？

德國羽賽／「麟榤配」逆轉大馬組合 開季首站就晉男雙4強

相關新聞

德國羽賽／林俊易、戚又仁4強落馬 波波夫兄弟決賽對決

BWF超級300系列的德國公開賽今天凌晨產出最後決賽名單，壓軸登場的我國好手「左手重砲」林俊易和列頭號種子的法國好手小波波夫（Christo Popov）大戰3局，可惜歷經1小時10分鐘激戰落馬，代表5組闖進4強的台將全軍覆沒，男單決賽將上演小波波夫和大4歲的哥哥波波夫（Toma Junior Popov）的兄弟內戰。

桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒對戰德國強敵10連勝晉級4強

WTT新加坡大滿貫賽今天進入單打8強賽程，我國一哥林昀儒遭遇德國法蘭西斯卡（Patrick Franziska），最終再...

足球／逆轉、帽子戲法輪番上演 健身工廠盃點燃青訓戰火

2026健身工廠盃少年足球菁英賽進入第二天賽程，各組對決全面升溫，場場比賽張力十足、戲劇性滿點，從U8組的驚天逆轉到U1...

跆拳道／相隔43年福爾摩沙盃再會老戰友 前中華隊教練河龍成感動落淚

2026年台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽，今天起一連兩天在台灣體大體育館點燃戰火，立法院副院長江啟臣親臨致詞，且大會邀請...

匹克球／2026 NAPA盃盛大展開 400位選手齊聚台中競技

台中見證全民運動新高度，由NAPA Pickleball專業匹克球主辦的「2026 NAPA 盃全國匹克球錦標賽」，於今...

台灣超馬隊征服紐西蘭南湖超馬多日賽 林義傑領軍藝人王仁甫、郭彥均帶國旗揚威海外

全隊展現堅韌毅力與傳承精神，成就極限挑戰新篇章 由台灣超馬傳奇林義傑領軍的Team Taiwan，今日於紐西蘭南湖超馬多日賽最終日，全體成員成功完成為期七天、總長250公里的艱難挑戰。這場被譽為「大

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。