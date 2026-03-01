超馬／零下30度跑185公里 陳彥博北極圈挑戰極限

時隔兩年重回瑞典北極圈基地，台灣極地超馬運動員陳彥博將投入3月1日開跑的「瑞典拉普蘭185公里不休息極地橫越賽」，日前他已順利完成為期四天的北極生存訓練課程，為即將到來的嚴酷挑戰做好全面準備。

陳彥博在賽前投入了密集的北極訓練課程，針對北極嚴酷的冬季環境進行實踐演練，課程內容包含室內理論與戶外實作，重點在於凍傷急救、極地生火、製作避難所及冰上安全解讀等關鍵技能。

陳彥博強調，極端環境下，從融雪取水到使用爐灶的每一項細節都必須反覆調整，找出最適合的方法並內化為肌肉記憶，才能在不容許任何錯誤的賽事中生存。

主辦單位特別提醒，參賽選手須在平均零下30度的極寒天氣中全程自給自足，賽程中除了需面對嚴重的睡眠不足與孤獨感，凍傷、體溫過低與累積疲憊更是極大的威脅。此外，賽道穿越結冰河流、湖泊與森林，地形複雜多變，加上可能遇上野生動物，大會要求選手必須高度警覺環境風險，確保在挑戰自我的同時也能安全完賽。

不同於過去500公里以上的長征冒險，陳彥博此次參加185公里賽事，戰略核心在於「精進輕量化裝備」與「精準體溫管理」；他觀察並學習歐美選手的裝備優勢，在雪橇重量與裝備選擇上反覆計算，希望在極限值中提升速度。

陳彥博表示，提升輕量化，挑戰極限會增加風險，但他仍希望挑戰超越兩年前自己的時間紀錄，並全力爭取前三名的佳績 。

再次踏入拉普蘭的雪景，陳彥博在整理裝備時自問：「這兩年我是否更沉穩？是否更能有智慧洞察管理自己？」他感悟到時間雖無法挽回，但人可以成長。儘管北極的冷與孤獨依舊熟悉，但他已不再是被恐懼籠罩的選手，而是帶著更成熟的鬥志與國人的祝福，準備在台灣時間今天下午4點半正式起跑，代表台灣再次於冰天雪地中展現韌性。

極地超馬運動員陳彥博與準備。圖／陳彥博提供 曾思儒