快訊

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美伊開戰了！大陸超音速反艦飛彈介入 美軍恐完蛋？

聽新聞
0:00 / 0:00

超馬／零下30度跑185公里 陳彥博北極圈挑戰極限

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣極地超馬運動員陳彥博將參與3月1日開跑的「瑞典拉普蘭185公里不休息極地橫越賽。圖／陳彥博提供 曾思儒
台灣極地超馬運動員陳彥博將參與3月1日開跑的「瑞典拉普蘭185公里不休息極地橫越賽。圖／陳彥博提供 曾思儒

時隔兩年重回瑞典北極圈基地，台灣極地超馬運動員陳彥博將投入3月1日開跑的「瑞典拉普蘭185公里不休息極地橫越賽」，日前他已順利完成為期四天的北極生存訓練課程，為即將到來的嚴酷挑戰做好全面準備。

陳彥博在賽前投入了密集的北極訓練課程，針對北極嚴酷的冬季環境進行實踐演練，課程內容包含室內理論與戶外實作，重點在於凍傷急救、極地生火、製作避難所及冰上安全解讀等關鍵技能。

陳彥博強調，極端環境下，從融雪取水到使用爐灶的每一項細節都必須反覆調整，找出最適合的方法並內化為肌肉記憶，才能在不容許任何錯誤的賽事中生存。

主辦單位特別提醒，參賽選手須在平均零下30度的極寒天氣中全程自給自足，賽程中除了需面對嚴重的睡眠不足與孤獨感，凍傷、體溫過低與累積疲憊更是極大的威脅。此外，賽道穿越結冰河流、湖泊與森林，地形複雜多變，加上可能遇上野生動物，大會要求選手必須高度警覺環境風險，確保在挑戰自我的同時也能安全完賽。

不同於過去500公里以上的長征冒險，陳彥博此次參加185公里賽事，戰略核心在於「精進輕量化裝備」與「精準體溫管理」；他觀察並學習歐美選手的裝備優勢，在雪橇重量與裝備選擇上反覆計算，希望在極限值中提升速度。

陳彥博表示，提升輕量化，挑戰極限會增加風險，但他仍希望挑戰超越兩年前自己的時間紀錄，並全力爭取前三名的佳績 。

再次踏入拉普蘭的雪景，陳彥博在整理裝備時自問：「這兩年我是否更沉穩？是否更能有智慧洞察管理自己？」他感悟到時間雖無法挽回，但人可以成長。儘管北極的冷與孤獨依舊熟悉，但他已不再是被恐懼籠罩的選手，而是帶著更成熟的鬥志與國人的祝福，準備在台灣時間今天下午4點半正式起跑，代表台灣再次於冰天雪地中展現韌性。

極地超馬運動員陳彥博與準備。圖／陳彥博提供 曾思儒
極地超馬運動員陳彥博與準備。圖／陳彥博提供 曾思儒

台灣極地超馬運動員陳彥博將參與3月1日開跑的「瑞典拉普蘭185公里不休息極地橫越賽。圖／陳彥博提供 曾思儒
台灣極地超馬運動員陳彥博將參與3月1日開跑的「瑞典拉普蘭185公里不休息極地橫越賽。圖／陳彥博提供 曾思儒

北極 極地 野生動物

延伸閱讀

體壇有個「許績勝障礙」！ 馬拉松30年全國紀錄至今還是他

見證台中發展運動產業 福爾摩沙跆拳道公開賽盛大登場

台灣超馬隊征服紐西蘭南湖超馬多日賽 林義傑領軍藝人王仁甫、郭彥均帶國旗揚威海外

詢問度最高溫泉路跑 屏東四重溪溫泉季路跑、自行車活動28日登場

相關新聞

超馬／零下30度跑185公里 陳彥博北極圈挑戰極限

時隔兩年重回瑞典北極圈基地，台灣極地超馬運動員陳彥博將投入3月1日開跑的「瑞典拉普蘭185公里不休息極地橫越賽」，日前他已順利完成為期四天的北極生存訓練課程，為即將到來的嚴酷挑戰做好全面準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。