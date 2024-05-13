路跑／2萬人最健康方式慶祝母親節 第21屆舒跑杯齊聚北市府廣場開跑

今年母親節最大場!2萬人用最健康的方式，全家大小一起來路跑！5月12日一早2萬人齊聚臺北市政府廣場，帶媽媽來參加最好玩、CP值最高的舒跑杯，送媽媽健康！今年主辦單位特別準備大禮『運動精品包』，要給現場媽媽一個大驚喜，讓整個活動充滿歡笑與活力，2萬人一起度過一個快樂又健康的母親節!

臺北舒跑杯持續舉辦21年，就是為了鼓勵大家動起來的好習慣，維持不分組別100元超值的報名費，希望提倡路跑運動。每年舉辦時間都選在母親節，且人數每年持續增加，其中未成年的小朋友佔了20%，中壯年30-50歲報名的跑者占了50%，舒跑杯成為全台唯一闔家大小都可以參加的全民路跑活動。同時順應環保意識的抬頭，全台首創唯一的舒跑喝到飽暢飲車，鼓勵跑者自行配戴水壺，運動結束後暢飲舒跑，立即補充流失的水分及電解質，也減少活動產生的垃圾量！

另外主辦單位也準備了豐富的完賽禮給跑者們，有免費維他露飲品及運動毛巾等。還有豐富的舞台活動，抽小戴簽名紀念球拍、筆電等多項大獎，讓運動完的跑者獲得健康，也將大獎領回家！

臺北舒跑杯與跑者們相約明年臺北市政府廣場見!接下來台中及高雄舒跑杯即將開跑，詳細活動報名，敬請關注舒跑運動你的道理：https://reurl.cc/vkzpao及維他露基金會臉書粉絲專頁：https://reurl.cc/8qa6XX。

2萬人最健康方式慶祝母親節，第21屆舒跑杯齊聚北市府廣場開跑。主辦單位提供