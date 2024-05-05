路跑／2024長濱雙浪金剛馬拉松今晨起跑 近2000人參與鐵人好手王威凱半馬奪冠

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（以下稱東管處）主辦「2024長濱雙浪金剛馬拉松」，於今(5)月5日上午5點整在台東縣長濱國民小學起跑，由東管處林維玲處長、長濱鄉李光蘭鄉長、長濱國小張嘉華校長、台東縣政府潘淑芳秘書、花蓮縣政府中區服務中心莊秀妹副主任、長濱鄉民代表會梁秀貞主席及代表們、花蓮縣豐濱鄉代表以及臺東縣警察局成功分局莊子益副分局長一起鳴槍啟動。現場有來自國內外，包括英、美、日本、香港、加拿大、匈牙利、馬來西亞、史瓦帝尼等8國共1727名選手參加。

活動場地長濱國小天色未亮就聚集滿滿人潮，地主長濱國小棒球隊帶領的暖身操，有栩栩如生的金剛本尊及觀光署喔熊組長現身加持共舞，吸引許多選手爭相合照，現場氣氛瞬間嗨翻天。選手們從長濱國小出發後，經過長濱街區左轉，沿著東13、長光產業道路，即在稻浪、海浪的陪伴下，迎向太平洋升起的曙光；沿途也有來自各部落所組成的啦啦隊，精心裝扮為每位路過的選手加油打氣，讓選手們感受在地特有的人情味。沿線的補給品也非常有在地特色，包含烤飛魚乾、白蝦、香檬汁、還有以長濱米製成的飯糰。起終點場地也安排了許多美食及農特產攤位，讓選手可以利用折價卷盡情採購。

今天整個賽程天氣是晴時多雲偶陣雨，氣溫尚稱涼爽，跑起來相當舒適，選手普遍皆跑出好成績：全馬男子組由鄭翰翔以2小時53分56秒奪冠，周柏江及許世平以些微差距分列第二、第三；全馬女子組第一名以3小時29分37秒由朱盈穎奪得，劉素雅第二、Angel第三；半馬男子組冠軍由東管處去年活動代言人王威凱以1小時22分53秒拿下，第二名為蔡尚嘉、第三名為王瑞祥；半馬女子組第一名為蕭湘鈴，以1小時40分1秒完成、第二及第三名分別為高敏馨及黃舒婷。此外，還有中華視障路跑運動協會的視友們與陪跑員一同完成半馬競賽。今年賽事特別規劃「金剛、海洋」主題的變裝造型比賽，現場有許多選手以螃蟹、鯊魚、嫦娥等造型發揮創意打扮，沿途吸引許多目光。另外，活動代言人姚黛瑋及三鐵好手張團畯也分別參加7.5公里及半馬組比賽，2位代言人皆以輕鬆的心情完成比賽。

選手跑過樟原部落， 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

今年呼應賽事品牌「旅動東海岸」，比賽前一天特別安排專人導覽的免費觀光巴士，以及提供電輔車出租服務，讓選手及加油親友們可以輕鬆遊覽台11線景點及優質店家，首次推出即頗受好評。而開放報名即秒殺的「來長濱吃辦桌」活動，從場地布置、菜色選材、表演節目等滿滿在地元素，透過業者自介，一道道料理依序上菜，豐盛的美味菜色除了擄獲大家的胃，精緻的擺盤也讓大家紛紛舉起手機捕捉美麗的畫面，直呼是一場視覺及聽覺雙重饗宴；另外，長濱鄉公所還特別提供長濱在地小農特產品及米寶娃娃伴手禮，讓選手們有吃、有玩，又有拿，帶回滿滿精彩難忘的回憶。

東管處表示，長濱金剛雙浪馬拉松活動結合長濱得天獨厚得自然景觀資源，與在地多元優質的農特產品，期望透過與在地居民及業者合作，未來每年的金剛馬拉松都能辦出新意，並以在地觀光永續經營為發展目標。

東管處2024年另一項重要的運動賽事—秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動，也將在6月16日登場，報名期間至5月12日即將截止，歡迎各界好手與民眾把握時間，趕快揪團報名參加。