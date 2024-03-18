萬金石馬拉松 賽前淨街 賽後種樹

2024新北市萬金石馬拉松昨登場，全馬和挑戰馬共吸引1萬1000人下場，體驗獲世界田徑總會認證的「金標章」賽事。男、女總冠軍都由來自國外的好手包辦，國內男子組由周庭印稱王，成績2小時24分43秒。國內女子組由謝千鶴封后，成績2小時57分48秒。

新北市體育局表示，賽前舉辦主題淨街與淨灘活動，另與富邦金控合作推動「Run for Green」計畫，提供完賽選手種樹服務，共同為環境盡分心力。富邦集團董事長蔡明忠昨也下場跑挑戰馬，用實際行動力挺運動與永續精神。

富邦集團董事長蔡明忠（中）昨也下場跑挑戰馬。圖／富邦金控提供 富邦金控董事長蔡明興說，富邦金控積極支持台灣4大馬拉松賽事，2021年起推動Run For Green倡議計畫，預計5年內為台灣種下10萬棵樹，目前參與跑者累積21.3萬人次，逾5.6萬人次獲得領樹資格。富邦金控期望以實際作為響應台灣2030年預計造林1.26萬公頃的目標，創造「替海岸造林、再造台灣原生林、復育生態多樣性」3大價值。

萬金石馬拉松全程42.195公里，昨早6時30分由新北市長侯友宜、中華民國田徑協會理事長葉政彥等人鳴笛起跑。

昨比賽結果，男子組總冠軍是肯亞選手Cyrus Kipkemboi，成績2小時9分31秒，破大會紀錄2小時11分17秒。女子組總冠軍是衣索比亞Fozya Jemal，成績2小時38分10秒。

國內男子組由周庭印以2小時24分43秒拿下冠軍，謝千鶴以2小時以2小時57分49封后。挑戰馬10公里男子組冠軍為李奇儒，女子組冠軍蘇鳳婷。

周庭印說，賽前練到腳有點痛，但下場就拚了。中途有想過放棄，但他是金山人，沿路很多民眾為他加油，他不想讓大家失望，撐回終點。謝千鶴也一度停下腳步想放棄，但有外國跑友鼓勵她、陪跑，助她完成賽事。