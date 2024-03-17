路跑／萬金石馬拉松 肯亞選手破大會紀錄獎金共173萬元

萬金石馬拉松今天開跑，共1.1萬人參賽，其中6000人參加全馬，人龍綿延壯觀，肯亞選手穆太（Cyrus Kipkemboi MUTAI）打破大會紀錄，換算獎金逾新台幣173萬餘元。

2024年萬金石馬拉松是獲世界田徑總會金標籤認證賽事，今天清晨在新北市萬里翡翠灣舉辦，共來自衣索比亞、肯亞、南非等國11名國際菁英好手獲邀來台參賽，共計26國、334名外籍選手，超過1萬1000名選手參加。

比賽區分馬拉松組及10公里挑戰馬，分別有6000人、5000人報名，今天在新北市長侯友宜鳴槍下起跑，全馬跑者在賽道上綿延逾1公里人龍，場面極壯觀，所有選手花了近20分鐘才全數通過起跑點，沿著山海美景蜿蜒前進。

侯友宜表示，萬金石馬拉松已經是他每年3月固定會出席的活動，18年來從不間斷，從銅標籤、銀標籤到現在成為全台首場世界田徑總會金標籤認證賽事，很開心可以用運動跟大家交流。

他表示，感謝每年大批警消、醫護、志工、在地加油團及工作人員，因為大家付出，才能成就這場金標籤賽事，讓世界看見新北。

最後，由肯亞選手穆太（Cyrus Kipkemboi MUTAI）以2小時9分31秒成績奪下馬拉松男子組冠軍；女子組由衣索比亞選手阿米德（Fozya Jemal AMID）以2小時38分10秒取得冠軍。

國內男子組由周庭印以2小時24分43秒拿下冠軍，女子組冠軍謝千鶴以2小時57分49秒傲視群嬌；挑戰馬10公里男子組冠軍為李奇儒、女子組冠軍蘇鳳婷。

新北市體育局表示，穆太打破2019年同樣來自肯亞的齊布薩（Mathew Kipsaat）所創2小時11分17秒的大會紀錄，除可獲冠軍4.5萬美元，還有破紀錄1萬美元，折合約新台幣173萬餘元。