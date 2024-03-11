路跑／2024矽品馬拉松 二林木棉花道5000人開跑

天氣漸暖，彰化各地的木棉花已悄悄盛開，群花綻放的大道綿延數公里長，配合木棉花季，時隔一年舉辦的「2024矽品半程馬拉松」日前（10日）在矽品精密二林廠前盛大展開，現場聚集了將近5000名的熱情跑者一齊破風前行，除此之外，更邀請了貴賓彰化縣林田富副縣長、二林鎮蔡詩傑鎮長與矽品精密簡坤義行政長現場鳴槍與跑者們共襄盛舉。本次路線經過華崙里木棉花道，跑者將沐浴在整條火紅的木棉花海，享受愜意又浪漫的路跑之旅。

矽品半馬舉辦至今年已邁入第7屆，賽事組別除了規劃半馬破風組(21K)、挑戰疾風組(10K)、樂活乘風組(4K)，更開放南彰化組(4K)，邀請在地縣民免費參與。除了高達15萬元的總獎金外，現場的補給更是多得讓人目不暇給，紅豆餅、烤大豬、帶骨大雞腿、鮮嫩棒棒腿、澎湃現煮海鮮，從甜點到鹹食樣樣有，陣陣的食物香氣，讓經過的跑者都口水直流，忍不住停下腳步享用。

矽品精密落實企業ESG規劃永續組別，讓不需要紀念衣的跑者能以較優惠的價格報名參加活動，期望能藉此減少碳排放，創造永續路跑。完賽禮更是與二林鎮農會合作，提供「二林鎮農會儒農米（二林冠軍米）」給跑者當作伴手禮，更找來在地商家「福樂麵包」、「喜樂水餃」一同提供美味補給給熱情的跑者享用，善盡社會責任。

本屆賽事邀請視障協會、小兒麻痺協會一齊參加路跑活動，並捐款給彰化家扶中心，希望能拋磚引玉，期望大家更重視公益議題，讓愛傳遞到社會每個角落不遺漏。活動感謝二林鎮公所、二林鎮農會提供協助，也感謝立瑞畜產有限公司（雲嶺鮮雞）、大拙匠人食品有限公司、明星蘭園、Sebamed施巴、莊家方塊酥大力贊助，讓整體活動更圓滿，一起推廣馬拉松、公益和ESG理念。

2024矽品馬拉松，二林木棉花道5000人開跑。主辦單位提供