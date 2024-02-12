路跑／肯亞24歲長跑健將命喪車輪下 田徑界紛致哀

馬拉松世界紀錄保持人、肯亞長跑健將基普圖姆（Kelvin Kiptum）車禍身亡，得年24歲。原本可望在2024年巴黎奧運大放異彩的他突遭遇死劫，各界紛紛發文表示哀悼。

綜合法新社與路透社報導，警方表示，車禍發生在晚間11時左右，基普圖姆駕駛的車輛在駛往肯亞西部城市艾多瑞特（Eldoret）途中失控翻覆，他和他的教練哈基茲馬納（Gervais Hakizimana）當場死亡，另一名受傷女乘客已送醫治療。

基普圖姆去年10月在芝加哥馬拉松跑出2小時0分35秒的世界紀錄，比肯亞長跑名將基普柯吉（EliudKipchoge）先前締造的紀錄快了34秒。當時基普圖姆年僅23歲，且不過是他個人第3次參與馬拉松賽事，讓各界看好他在今年巴黎奧運寫下亮眼成績。

根據報導，基普圖姆原已計劃參加今年4月14日登場的鹿特丹馬拉松，挑戰2小時內完成全馬壯舉。

世界田徑總會（World Athletics）主席柯伊（Sebastian Coe）在聲明中說：「基普圖姆和他的教練哈基茲馬納不幸逝世，讓我們深感震驚和悲痛。我謹代表世界田徑總會全體成員，向他們的家人、朋友、隊友和肯亞致上最深切的哀悼。」

柯伊說，世界田徑總會上週才正式認證基普圖姆的男子馬拉松世界紀錄。

他說：「這名成就非凡的運動員留下的精神令人難忘，我們將深深懷念他。」

肯亞田徑協會（Athletics Kenya）也在「這個艱難時刻，向整個田徑界」致哀，而基普圖姆的經紀人也證實了這個「令人悲傷的消息」。

兩度拿下奧運男子800公尺金牌的肯亞飛毛腿魯迪沙（David Rudisha）也說，這項消息令他深感「震驚和悲痛」。

他在舊稱推特（Twitter）的社媒平台X發文表示：「這是一個巨大的損失。」