快訊

寒流發威冷到受不了！他問「冷氣開26度會暖嗎」 台電這樣說

特斯拉電動車日本「市占率極低」 馬斯克氣炸罵日本人這句話

新婚1個月！丹妮婊姐接到阿嬤電話 聽完崩潰喊：我離婚了

賽事心得／亞瑟士路跑賽 肚子大滾也要全力完成任務

運動筆記／ 琦/嘟仔

感謝攝影師，辛苦了！

ASICS RUN 2024亞瑟士路跑賽今年的第二場賽事，而且是第一次參加接力賽。抱著出門玩附贈路跑6K的心情，跟著小廢廢姊妹們一起來到了羅東。雖然大家說今天是來玩的輕鬆跑就好，但是其實我還是想要認真的拼一下，想試試看最近吃間歇有沒有進步？

記得之前平地7K跑535就要我的老命，今天要是能擠進530就很厲害！我負責第一棒，寄物之後就開始暖身，準備起跑🔥跟著台上的教練們一起跳完暖身操之後，突然肚子一陣強烈的疼痛感來襲🤢衝向廁所拉了兩回，以為危機已經結束，從停車場走回接力集合區之後，腹痛再次來襲只好再去廁所😭走出來之後跟隊友借了水喝，喝完之後肚子好痛又好想吐🤮再次奔向廁所的我心想：完蛋了，今天是不是不能跑了？要不要跟隊友交換棒次比較好？好在到了鳴槍前五分鐘危機解除，便趕快到起跑區集合準備出發。

要起跑了，拜託肚子撐住35分鐘就好！

起跑之後看到其他三位隊友在路邊幫我加油，我心想一定要快點回來把接力帶交給他們👑不知道是不是因為剛剛肚子大滾的關係，覺得特別的沒力、配速也拉不到530內🥲好吧！等一下後半再衝吧！先穩著就好。過了折返點之後是很不明顯的緩下坡，我心想只剩下3K了，此時不加速待何時😤加上肚子又開始咕嚕咕嚕的叫，於是我加速到510內，這個配速在柏油路上已經是超出我自己的預期了，雖然有點喘但是還在可以承受的範圍😬

最後在田徑場內的接力區順利交棒，不忘提醒隊友前半是緩上坡注意配速。我的成績是6.6K 34分55秒，均速518大破柏油路PB，順利完成第一棒的任務✌🏻

破PB就是開心❤️

其他三位隊友雖然說要慢慢跑，結果個個火力全開；女子四人最後以2小時46分完賽，均速559超級優秀😍

燃燒生命全力奔跑的女子們

小廢廢女力無限大，我們好厲害！

完賽禮很豐富又有熱便當，讓我們都忘了下雨帶來的寒冷；希望下次還有類似的賽事可以參加，可以測試訓練成果，又能與跑友相聚，真的很棒🥰

路跑

延伸閱讀

訓練心得／亞瑟士路跑賽 半馬訓練營結訓

世界聽障青年運動會添2金 游泳李翊菱破全國

訓練心得／台北馬 BQ 達標 訓練過程分享

賽事心得／台北馬拉松 SUB3之抽筋也不要放棄啊

相關新聞

賽事心得／亞瑟士路跑賽 肚子大滾也要全力完成任務

ASICS RUN 2024亞瑟士路跑賽今年的第二場賽事，而且是第一次參加接力賽。抱著出門玩附贈路跑6K的心情，跟著小廢廢姊妹們一起來到了羅東。雖然大家說今天是來玩的輕鬆跑就好，但是其實我還是想要認真的拼一下，想試試看最近吃間歇有沒有進步？

賽事心得／萬丹紅豆馬拉松 充實的一天

唐代詩人王維所作的這首五言絕句《相思》。不曉得相思的程度能有多深？過了新的一年，在寒冷的冬夜裡喝上一碗老婆煮的熱呼呼、甜味適中的紅豆湯，不得不說甜蜜的滋味也不過如此。老婆說這一小鍋的紅豆湯是之前到屏東跑紅豆馬，完賽禮之一的兩包紅豆拿來煮的。而我們台灣屏東縣萬丹鄉最負盛名的農產品便是紅豆。記得2017年也有跑過一次萬丹紅豆馬，那時老婆、小孩也跟著一起下屏東遊玩。事隔六年，兩個小鬼現在一個大三、一個高二，自然也都不跟了，只剩我們兩老自己出遊、跑個馬，順便到屏東跨年。

四重溪溫泉路跑元宵節登場 居民私補不手軟端出超狂特色美食

由 LAVA 鐵人三項公司協辦的四重溪金色溫泉路跑，去年在筆記評分獲得跑友好評拿下了 4.9 顆星（滿分 5 顆星）的高分！今年將在 2/24 舉辦，當作四重溪溫泉季的壓軸活動，賽事起跑時間則從去年的早晨改到了下午。賽道上除了大會豐盛的補給之外，在地民眾的私補更是大拇指等級，讓選手直呼：跑步的動力都來了！

年度大賞／運動筆記男神出爐 國軍之光封王！

2023 年度大賞來囉！為期 4 天的筆記男神票選在 1/23 晚上 21:00 正式截止！在介紹完女神之後，現在就讓我們一起來看看前十名的男神是誰吧！其中第一名是由我們的國軍之光，又帥跑得又快的教練以 455 票封王，第二名緊追在後的則是去年拿下最佳動作冠軍的耶穌哥，而第三名會是誰呢？馬上來看看吧！

年度大賞／運動筆記女神出爐 孕媽咪摘下后冠！

2023 年度大賞來囉！為期 4 天的筆記女神票選在 1/23 晚上 21:00 正式截止！今天就為大家揭曉前十名，其中最夯的孕媽咪，挺著大肚子在台南秋季馬拉松上奔跑的這一幕引發跑友熱論，就連藝人小豬也親自現身留言：「太美了啦！！！」，最終孕媽咪以 1,991 票當選，成為 2023 年度筆記女神。

賽事心得／廣州黃埔馬拉松 禮重情義更重的金牌賽事

已慢慢步入2023年的尾聲啦~~所以中國大陸的馬拉松賽事在12/24這天的比賽場次沒有幾場，但還是有值得拿出來跟大家分享的就是這場廣州黃埔馬拉松，因為網上主題是「多項賽會紀錄被打破」；這場比賽是中國田協金牌賽事+世界田聯精英標賽事!!其中本場比賽參加的中國大陸的馬拉松名將尹順金已連續十周都在跑全馬，而另一位名將岑萬江是在上周在福州馬拉松刷新PB；還有大陸的半馬女神殷曉雨在這場比賽獲得了第103個冠軍!!

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。