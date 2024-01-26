賽事心得／亞瑟士路跑賽 肚子大滾也要全力完成任務

感謝攝影師，辛苦了！

ASICS RUN 2024亞瑟士路跑賽今年的第二場賽事，而且是第一次參加接力賽。抱著出門玩附贈路跑6K的心情，跟著小廢廢姊妹們一起來到了羅東。雖然大家說今天是來玩的輕鬆跑就好，但是其實我還是想要認真的拼一下，想試試看最近吃間歇有沒有進步？

記得之前平地7K跑535就要我的老命，今天要是能擠進530就很厲害！我負責第一棒，寄物之後就開始暖身，準備起跑🔥跟著台上的教練們一起跳完暖身操之後，突然肚子一陣強烈的疼痛感來襲🤢衝向廁所拉了兩回，以為危機已經結束，從停車場走回接力集合區之後，腹痛再次來襲只好再去廁所😭走出來之後跟隊友借了水喝，喝完之後肚子好痛又好想吐🤮再次奔向廁所的我心想：完蛋了，今天是不是不能跑了？要不要跟隊友交換棒次比較好？好在到了鳴槍前五分鐘危機解除，便趕快到起跑區集合準備出發。

要起跑了，拜託肚子撐住35分鐘就好！

起跑之後看到其他三位隊友在路邊幫我加油，我心想一定要快點回來把接力帶交給他們👑不知道是不是因為剛剛肚子大滾的關係，覺得特別的沒力、配速也拉不到530內🥲好吧！等一下後半再衝吧！先穩著就好。過了折返點之後是很不明顯的緩下坡，我心想只剩下3K了，此時不加速待何時😤加上肚子又開始咕嚕咕嚕的叫，於是我加速到510內，這個配速在柏油路上已經是超出我自己的預期了，雖然有點喘但是還在可以承受的範圍😬

最後在田徑場內的接力區順利交棒，不忘提醒隊友前半是緩上坡注意配速。我的成績是6.6K 34分55秒，均速518大破柏油路PB，順利完成第一棒的任務✌🏻

破PB就是開心❤️

其他三位隊友雖然說要慢慢跑，結果個個火力全開；女子四人最後以2小時46分完賽，均速559超級優秀😍

燃燒生命全力奔跑的女子們

小廢廢女力無限大，我們好厲害！

完賽禮很豐富又有熱便當，讓我們都忘了下雨帶來的寒冷；希望下次還有類似的賽事可以參加，可以測試訓練成果，又能與跑友相聚，真的很棒🥰